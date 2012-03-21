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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Леванте
Реал Сосьедад - Леванте: обзор матча 21 марта 2012
Реал Сосьедад
21.03.2012, среда, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 3
Завершен
Леванте
6'
К. Вела
11'
Х. Баркеро (П)
46'
А. Коне
90+4'
Х. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Леванте
+4
ГОЛ! 1:3!
Х. Торрес
Пас отдал
А. Геззаль
Желтая карточка
М. Гонсалес
Желтая карточка
Х. Баркеро
Замена
Х. Льоренте
️️️️
И. Агиррече
Замена
Х. Торрес
️️️️
Н. Эль-Жар
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
П. Лопес
Замена
Д. Ифран
️️️️
Д. Эстрада
Замена
Р. Пардо
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
Р. Суарес
️️️️
П. Ботельо
Замена
А. Геззаль
️️️️
А. Коне
Желтая карточка
П. Ботельо
Вторая желтая
Г. Элустондо
Желтая карточка
Ф. Фаринос
Желтая карточка
Д. Эстрада
ГОЛ! 1:2!
А. Коне
Пас отдал
Ф. Фаринос
Желтая карточка
Д. Наварро
Желтая карточка
Г. Элустондо
11'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Баркеро
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
Пас отдал
Х. Прието
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
15
Франциско Фаринос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
2
Аруна Коне
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
4-4-2
1
Браво
26
Мартинес
3
де ла Белья
3
Гонсалес
22
Эстрада
6
Элустондо
10
Прието
11
Аранбуру
17
Зурутуса
10
Вела
9
Агиррече
4-2-2-2
78
Мунуа
19
Лопес
4
Наварро
18
Бальестерос
12
Хуанфран
15
Фаринос
10
Иборра
9
Баркеро
26
Ботельо
25
Эль-Жар
2
Коне
17
Зурутуса
14
Пардо
14
Пардо
17
Зурутуса
9
Агиррече
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Агиррече
22
Эстрада
21
Ифран
21
Ифран
22
Эстрада
25
Эль-Жар
25
Торрес
25
Торрес
25
Эль-Жар
26
Ботельо
21
Суарес
21
Суарес
26
Ботельо
2
Коне
5
Геззаль
5
Геззаль
2
Коне
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Леванте
25
Тоньо
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Реал Сосьедад - Леванте
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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