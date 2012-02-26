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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Мальорка
Реал Сосьедад - Мальорка: обзор матча 26 февраля 2012
Реал Сосьедад
26.02.2012, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
79'
И. Агиррече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Мальорка
Желтая карточка
Х. Льоренте
+1
Желтая карточка
И. Рамис
Желтая карточка
Х. Луис Марти
Замена
Х. Льоренте
️️️️
И. Агиррече
Замена
М. Огунжими
️️️️
П. Касерес
Замена
Х. Прието
️️️️
К. Вела
ГОЛ! 1:0!
И. Агиррече
Пас отдал
К. Вела
Замена
Т. Пина
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
Р. Пардо
️️️️
М. Аранбуру
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
М. Бергара
Замена
А. Альфаро
️️️️
Т. Хемед
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
15
Чико
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
9
Марвин Огунжими
ЦФ
4-3-3
1
Браво
26
Мартинес
3
Гонсалес
23
Кадамуро
22
Эстрада
5
Бергара
11
Аранбуру
17
Зурутуса
10
Вела
7
Гризманн
9
Агиррече
4-4-2
13
Ават
21
Креспи
16
Нуньеш
4
Рамис
15
Касерес
12
Тиссоне
5
Кастро
7
Перейра
19
Марти
10
Хемед
11
Касадесус
10
Вела
10
Прието
10
Прието
10
Вела
11
Аранбуру
14
Пардо
14
Пардо
11
Аранбуру
9
Агиррече
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Агиррече
12
Тиссоне
17
Пина
17
Пина
12
Тиссоне
10
Хемед
20
Альфаро
20
Альфаро
10
Хемед
15
Касерес
9
Огунжими
9
Огунжими
15
Касерес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Мальорка
25
Тоньо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Хуан Калатайуд
ВР
15
Чико
ЦЗ
20
Альваро Хименес
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
21
Диего Ифран
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
15
Чико
ЦЗ
20
Альваро Хименес
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Реал Сосьедад - Мальорка
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
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