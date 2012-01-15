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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал Сосьедад
Валенсия - Реал Сосьедад: обзор матча 15 января 2012
Валенсия
15.01.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
56'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал Сосьедад
+3
Замена
К. Мартинес
️️️️
А. Гризманн
Замена
М. Марига
️️️️
М. Аранбуру
Замена
П. Алькасер
️️️️
С. Фегули
Замена
К. Вела
️️️️
И. Агиррече
Замена
Жонас
️️️️
Д. Парехо
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Желтая карточка
Ж. Альба
Замена
Ж. Альба
️️️️
Ж. Матье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Тино Коста
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Алвес
22
Матье
23
Рами
5
Деальберт
2
Бруно
8
Фегули
10
Парехо
5
Топал
11
Банега
19
Эрнандес
20
Адурис
4-4-2
1
Браво
22
Эстрада
15
Демидов
23
Кадамуро
3
Гонсалес
6
Элустондо
11
Аранбуру
10
Прието
17
Зурутуса
7
Гризманн
9
Агиррече
22
Матье
18
Альба
18
Альба
22
Матье
10
Парехо
17
Жонас
17
Жонас
10
Парехо
8
Фегули
9
Алькасер
9
Алькасер
8
Фегули
7
Гризманн
19
Мартинес
19
Мартинес
7
Гризманн
11
Аранбуру
31
Марига
31
Марига
11
Аранбуру
9
Агиррече
10
Вела
10
Вела
9
Агиррече
Остались в запасе
Валенсия
Реал Сосьедад
13
Висенте Гуаита
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Валенсия - Реал Сосьедад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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