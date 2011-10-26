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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал Сосьедад
Леванте - Реал Сосьедад: обзор матча 26 октября 2011
Леванте
26.10.2011, среда, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
3 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
56'
Нано
61'
Вальдо
90'
Р. Суарес
4'
Д. Эстрада
86'
И. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал Сосьедад
Красная карточка
Хуанфран
ГОЛ! 3:2!
Р. Суарес
ГОЛ! 2:2!
И. Мартинес
Замена
Р. Суарес
️️️️
Х. Баркеро
Желтая карточка
А. де ла Белья
Замена
Х. Прието
️️️️
М. Аранбуру
Замена
А. Дель Орно
️️️️
Хуанфран
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Д. Эстрада
Замена
Х. Торрес
️️️️
Ф. Фаринос
Замена
М. Гонсалес
️️️️
В. Демидов
ГОЛ! 2:1!
Вальдо
Пас отдал
Х. Баркеро
ГОЛ! 1:1!
Нано
Желтая карточка
Вальдо
Желтая карточка
А. Коне
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Эстрада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-2-3-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
3
Нано
18
Бальестерос
18
Вента
10
Иборра
15
Фаринос
20
Хуанлу
9
Баркеро
23
Вальдо
2
Коне
3-2-3-2
1
Браво
26
Мартинес
3
де ла Белья
15
Демидов
22
Эстрада
19
Мартинес
17
Зурутуса
31
Марига
11
Аранбуру
7
Гризманн
10
Вела
12
Хуанфран
15
Дель Орно
15
Дель Орно
12
Хуанфран
15
Фаринос
25
Торрес
25
Торрес
15
Фаринос
9
Баркеро
21
Суарес
21
Суарес
9
Баркеро
15
Демидов
3
Гонсалес
3
Гонсалес
15
Демидов
11
Аранбуру
10
Прието
10
Прието
11
Аранбуру
22
Эстрада
12
Льоренте
12
Льоренте
22
Эстрада
Остались в запасе
Леванте
Реал Сосьедад
1
Кейлор Навас
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Карлос Аранда
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Карлос Аранда
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Леванте - Реал Сосьедад
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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