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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Расинг
Реал Сосьедад - Расинг: обзор матча 28 апреля 2012
Реал Сосьедад
28.04.2012, суббота, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
3 : 0
Завершен
Расинг
47'
А. Гризманн
70'
А. Гризманн
83'
И. Агиррече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Расинг
Желтая карточка
Д. Ифран
ГОЛ! 3:0!
И. Агиррече
Пас отдал
А. Гризманн
Замена
Д. Ифран
️️️️
Х. Прието
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
П. Мунитис
Замена
М. Гульон
️️️️
П. Диоп
Желтая карточка
А. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Д. Зурутуса
Замена
И. Агиррече
️️️️
К. Вела
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
А. Ильярраменди
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Д. Сисма
Желтая карточка
М. Торрехон
Замена
П. Мунитис
️️️️
Х. Луке
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Х. Прието
Желтая карточка
Л. Акоста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
5
Доминго Сисма
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
8
Гонсало Колса
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
17
Хулиан Луке
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Расинг
25
Тоньо
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
70
Энрике Риверо
ЦФ
4-4-2
1
Браво
15
Ансотеги
3
де ла Белья
3
Гонсалес
22
Эстрада
10
Прието
11
Аранбуру
6
Элустондо
14
Ильярраменди
10
Вела
7
Гризманн
3-3-1-2-1
0
Фернандес
27
Гонсалес
3
Торрехон
5
Сисма
8
Колса
18
Диоп
15
Перес
29
Самперио
17
Луке
9
Акоста
10
Бедиа
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
10
Вела
9
Агиррече
9
Агиррече
10
Вела
10
Прието
21
Ифран
21
Ифран
10
Прието
18
Диоп
16
Гульон
16
Гульон
18
Диоп
5
Сисма
8
Гонсалес
8
Гонсалес
5
Сисма
17
Луке
10
Мунитис
10
Мунитис
17
Луке
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Расинг
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
25
Тоньо
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
70
Энрике Риверо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
70
Энрике Риверо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Реал Сосьедад - Расинг
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
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