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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал Сосьедад
Осасуна - Реал Сосьедад: обзор матча 05 мая 2012
Осасуна
05.05.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
13'
И. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Э. Сатрустеги
Замена
Р. Лоэ
️️️️
А. Сехудо
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Д. Эстрада
Замена
Р. Лама
️️️️
Нино
Желтая карточка
М. Фланьо
Желтая карточка
М. Бертран
Замена
И. Агиррече
️️️️
Г. Элустондо
Замена
А. Гризманн
️️️️
Д. Ифран
Желтая карточка
Г. Элустондо
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
Лоло
Желтая карточка
Р. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
И. Бальде
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
8
Лоло
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
2
Марк Бертран
ЦП
6
Джавад Некунам
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
14
Рауль Гарсия
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Рауль Лоэ
ОП
24
Давид Тимор
ОП
18
Мануэль
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
2-3-3-2
1
Андрес
12
Сатрустеги
8
Лоло
10
Пуньяль
2
Бертран
16
Сехудо
4
Фланьо
6
Некунам
14
Гарсия
11
Нино
6
Бальде
4-4-2
1
Браво
22
Эстрада
3
де ла Белья
15
Ансотеги
15
Демидов
17
Зурутуса
6
Элустондо
11
Аранбуру
10
Прието
21
Ифран
10
Вела
8
Лоло
3
Гонсалес
3
Гонсалес
8
Лоло
16
Сехудо
24
Лоэ
24
Лоэ
16
Сехудо
11
Нино
14
Лама
14
Лама
11
Нино
21
Ифран
7
Гризманн
7
Гризманн
21
Ифран
22
Эстрада
12
Льоренте
12
Льоренте
22
Эстрада
6
Элустондо
9
Агиррече
9
Агиррече
6
Элустондо
Остались в запасе
Осасуна
Реал Сосьедад
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Осасуна - Реал Сосьедад
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
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