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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал Сосьедад
Атлетико - Реал Сосьедад: обзор матча 02 мая 2012
Атлетико
02.05.2012, среда, 20:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
54'
Габи
90+1'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал Сосьедад
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Вела
Пас отдал
Х. Льоренте
Замена
Д. Годин
️️️️
Р. Фалькао
Желтая карточка
Р. Фалькао
Замена
К. Вела
️️️️
А. Гризманн
Замена
Х. Льоренте
️️️️
А. Ильярраменди
Замена
Диего
️️️️
Адриан
Вторая желтая
Габи
Желтая карточка
Габи
Замена
Д. Ифран
️️️️
И. Агиррече
Замена
Э. Сальвио
️️️️
А. Туран
ГОЛ! 1:0!
Габи
Пас отдал
Коке
Желтая карточка
Д. Зурутуса
Желтая карточка
М. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
10
Диего
АП
9
Педро Мартин
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Куртуа
4
Суарес
18
Домингес
13
Миранда
16
Луис
20
Хуанфран
14
Габи
6
Коке
20
Адриан
66
Туран
9
Фалькао
4-4-2
1
Браво
19
Мартинес
23
Кадамуро
15
Демидов
3
де ла Белья
17
Зурутуса
10
Прието
6
Элустондо
14
Ильярраменди
9
Агиррече
7
Гризманн
9
Фалькао
2
Годин
2
Годин
9
Фалькао
66
Туран
11
Сальвио
11
Сальвио
66
Туран
20
Адриан
10
Диего
10
Диего
20
Адриан
7
Гризманн
10
Вела
10
Вела
7
Гризманн
14
Ильярраменди
12
Льоренте
12
Льоренте
14
Ильярраменди
9
Агиррече
21
Ифран
21
Ифран
9
Агиррече
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Тоньо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
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