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Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Реал Сосьедад
Спортинг - Реал Сосьедад: обзор матча 27 августа 2011
Спортинг
27.08.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
68'
М. Де лас Куэвас (П)
35'
И. Агиррече
65'
И. Агиррече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Д. Баррал
Вторая желтая
А. Лора
Замена
М. Гонсалес
️️️️
К. Вела
Желтая карточка
М. Аранбуру
Замена
Д. Ифран
️️️️
И. Агиррече
Замена
Д. Эстрада
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
Г. Арнолен
️️️️
Н. Ново
Красная карточка
К. Мартинес
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Де лас Куэвас
ГОЛ! 0:2!
И. Агиррече
Пас отдал
Х. Прието
Замена
О. Трехо
️️️️
С. Альварес
Замена
А. Ривера
️️️️
С. Эгурен
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
А. Лора
ГОЛ! 0:1!
И. Агиррече
Пас отдал
К. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Андре Каштру
АП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
4
Ботиа
14
Эрнандес
11
Лора
15
Канелья
10
Де лас Куэвас
6
Альварес
9
Эгурен
8
Каштру
10
Ново
18
Баррал
4-4-2
1
Браво
3
де ла Белья
19
Мартинес
15
Демидов
26
Мартинес
17
Зурутуса
11
Аранбуру
10
Прието
14
Ильярраменди
10
Вела
9
Агиррече
10
Ново
15
Арнолен
15
Арнолен
10
Ново
9
Эгурен
5
Ривера
5
Ривера
9
Эгурен
6
Альварес
8
Трехо
8
Трехо
6
Альварес
10
Вела
3
Гонсалес
3
Гонсалес
10
Вела
17
Зурутуса
22
Эстрада
22
Эстрада
17
Зурутуса
9
Агиррече
21
Ифран
21
Ифран
9
Агиррече
Остались в запасе
Спортинг
Реал Сосьедад
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
14
Рубен Пардо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Остались в запасе
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
14
Рубен Пардо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Спортинг - Реал Сосьедад
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Эль Молинон
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