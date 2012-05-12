Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Валенсия
Реал Сосьедад - Валенсия: обзор матча 12 мая 2012
Реал Сосьедад
12.05.2012, суббота, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
64'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Валенсия
Замена
Х. Льоренте
️️️️
К. Вела
Замена
П. Алькасер
️️️️
П. Эрнандес
Замена
Р. Пардо
️️️️
М. Аранбуру
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Х. Прието
Замена
Жонас
️️️️
С. Фегули
Замена
П. Пьятти
️️️️
Х. Бернат
Замена
Х. Прието
️️️️
И. Агиррече
Желтая карточка
К. Вела
Желтая карточка
Д. Эстрада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
5
Анхель Деальберт
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
18
Жорди Альба
ПЗ
20
Рикарду Кошта
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Валенсия
23
Криштиану
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
4-3-3
1
Браво
3
де ла Белья
3
Гонсалес
15
Ансотеги
22
Эстрада
14
Ильярраменди
11
Аранбуру
17
Зурутуса
7
Гризманн
10
Вела
9
Агиррече
3-3-1-2-1
25
Алвес
5
Деальберт
23
Мадуро
2
Бруно
18
Альба
8
Фегули
24
Бернат
8
Коста
19
Эрнандес
20
Кошта
20
Адурис
11
Аранбуру
14
Пардо
14
Пардо
11
Аранбуру
9
Агиррече
10
Прието
10
Прието
9
Агиррече
10
Вела
12
Льоренте
12
Льоренте
10
Вела
24
Бернат
10
Пьятти
10
Пьятти
24
Бернат
19
Эрнандес
9
Алькасер
9
Алькасер
19
Эрнандес
8
Фегули
17
Жонас
17
Жонас
8
Фегули
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Валенсия
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
23
Криштиану
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
21
Диего Ифран
ЦФ
Остались в запасе
23
Криштиану
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал Сосьедад - Валенсия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Валенсия
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+