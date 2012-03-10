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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Сарагоса
Реал Сосьедад - Сарагоса: обзор матча 10 марта 2012
Реал Сосьедад
10.03.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 27 тур
3 : 0
Завершен
Сарагоса
19'
И. Агиррече
22'
К. Вела
40'
И. Агиррече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Сарагоса
Вторая желтая
М. Ланцаро
Замена
Х. Льоренте
️️️️
И. Агиррече
Замена
М. Бергара
️️️️
А. Ильярраменди
Замена
Х. Орти
️️️️
Э. Ориоль
Замена
А. Гризманн
️️️️
Х. Прието
Желтая карточка
П. Альварес
Замена
Хуанкар
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
Д. Эстрада
Замена
А. Лафита
️️️️
Абрахам
ГОЛ! 3:0!
И. Агиррече
Пас отдал
А. де ла Белья
Желтая карточка
М. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
К. Вела
ГОЛ! 1:0!
И. Агиррече
19'
Желтая карточка
М. Ланцаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Сарагоса
13
Роберто
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
16
Рубен Микаэл
ЦП
32
Апоньо
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Карлос Аранда
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
7
Анхель Лафита
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
27
Хуанкар
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
4-4-2
1
Браво
26
Мартинес
3
де ла Белья
3
Гонсалес
22
Эстрада
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
11
Аранбуру
10
Прието
9
Агиррече
10
Вела
3-2-2-1-2
13
Роберто
22
Абрахам
5
Ланцаро
37
Обрадович
22
Альварес
4
Да Силва
16
Микаэл
32
Апоньо
10
Луис Гарсия
80
Ориоль
7
Аранда
14
Ильярраменди
5
Бергара
5
Бергара
14
Ильярраменди
9
Агиррече
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Агиррече
10
Прието
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Прието
80
Ориоль
34
Орти
34
Орти
80
Ориоль
22
Абрахам
7
Лафита
7
Лафита
22
Абрахам
10
Луис Гарсия
27
Хуанкар
27
Хуанкар
10
Луис Гарсия
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сарагоса
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Леонардо Франко
ВР
77
Адам Пинтер
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
77
Адам Пинтер
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Реал Сосьедад - Сарагоса
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
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