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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетико
Реал Сосьедад - Атлетико: обзор матча 21 января 2012
Реал Сосьедад
21.01.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 4
Завершен
Атлетико
3'
Р. Фалькао (П)
47'
Адриан
83'
Р. Фалькао
90'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетико
ГОЛ! 0:4!
Р. Фалькао
Пас отдал
Коке
Желтая карточка
Р. Фалькао
Замена
Х. Льоренте
️️️️
И. Агиррече
ГОЛ! 0:3!
Р. Фалькао
Пас отдал
Коке
Замена
Коке
️️️️
Диего
Замена
Д. Ифран
️️️️
Д. Эстрада
Желтая карточка
Диего
Желтая карточка
М. Гонсалес
Замена
П. Ассунсао
️️️️
М. Суарес
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
Ф. Луис
Желтая карточка
Габи
Замена
Х. Прието
️️️️
Л. Кадамуро
ГОЛ! 0:2!
Адриан
Желтая карточка
М. Суарес
Желтая карточка
Ж. Миранда
Желтая карточка
Э. Зубикараи
13'
Желтая карточка
М. Аранбуру
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Фалькао
Желтая карточка
В. Демидов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Диего
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
6
Коке
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
4-3-3
1
Браво
23
Кадамуро
15
Демидов
3
Гонсалес
22
Эстрада
17
Зурутуса
6
Элустондо
11
Аранбуру
7
Гризманн
10
Вела
9
Агиррече
3-2-2-1-2
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
16
Луис
66
Туран
14
Габи
10
Диего
20
Адриан
9
Фалькао
23
Кадамуро
10
Прието
10
Прието
23
Кадамуро
9
Агиррече
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Агиррече
22
Эстрада
21
Ифран
21
Ифран
22
Эстрада
10
Диего
6
Коке
6
Коке
10
Диего
4
Суарес
12
Ассунсао
12
Ассунсао
4
Суарес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
4
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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