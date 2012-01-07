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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Осасуна
Реал Сосьедад - Осасуна: обзор матча 07 января 2012
Реал Сосьедад
07.01.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Осасуна
Замена
Лоло
️️️️
Серхио
Замена
Д. Ифран
️️️️
К. Вела
Замена
М. Бертран
️️️️
Э. Сатрустеги
Желтая карточка
Э. Сатрустеги
Замена
Х. Прието
️️️️
И. Агиррече
Замена
Х. Фернандес Анунсиатта
️️️️
И. Бальде
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Осасуна
1
Андрес
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
11
Нино
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
8
Лоло
ЦП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
16
Деян Лекич
ЦФ
4-3-3
1
Браво
3
Гонсалес
23
Кадамуро
15
Демидов
22
Эстрада
6
Элустондо
17
Зурутуса
11
Аранбуру
9
Агиррече
7
Гризманн
10
Вела
4-1-2-1-2
1
Андрес
12
Сатрустеги
4
Фланьо
23
Серхио
2
Дамиа
24
Тимор
6
Некунам
10
Пуньяль
14
Лама
6
Бальде
11
Нино
9
Агиррече
10
Прието
10
Прието
9
Агиррече
10
Вела
21
Ифран
21
Ифран
10
Вела
12
Сатрустеги
2
Бертран
2
Бертран
12
Сатрустеги
23
Серхио
8
Лоло
8
Лоло
23
Серхио
6
Бальде
18
Анунсиатта
18
Анунсиатта
6
Бальде
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Осасуна
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Реал Сосьедад - Осасуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
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