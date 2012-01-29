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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Спортинг
Реал Сосьедад - Спортинг: обзор матча 29 января 2012
Реал Сосьедад
29.01.2012, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 21 тур
5 : 1
Завершен
Спортинг
2'
Д. Зурутуса
3'
Д. Зурутуса
75'
Г. Элустондо
90+1'
М. Аранбуру
90+3'
А. Гризманн
46'
М. Де лас Куэвас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Спортинг
ГОЛ! 5:1!
А. Гризманн
Пас отдал
М. Аранбуру
+3
ГОЛ! 4:1!
М. Аранбуру
+1
Замена
Х. Прието
️️️️
К. Вела
Замена
С. Альварес
️️️️
Кармело
Желтая карточка
А. Гальвез
ГОЛ! 3:1!
Г. Элустондо
Пас отдал
К. Вела
Замена
Д. Ифран
️️️️
И. Агиррече
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
Кармело
Замена
Х. Муньис
️️️️
Н. Касес
ГОЛ! 2:1!
М. Де лас Куэвас
Пас отдал
О. Трехо
Желтая карточка
А. Ривера
14'
Замена
А. Ботиа
️️️️
Г. Арнолен
Замена
М. Бергара
️️️️
Д. Зурутуса
ГОЛ! 2:0!
Д. Зурутуса
Пас отдал
К. Вела
ГОЛ! 1:0!
Д. Зурутуса
Пас отдал
А. Гризманн
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
6
Кармело
АП
8
Оскар Трехо
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Спортинг
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Андре Каштру
АП
10
Начо Ново
ПВ
4-3-3
1
Браво
19
Мартинес
3
Гонсалес
26
Мартинес
22
Эстрада
6
Элустондо
17
Зурутуса
11
Аранбуру
7
Гризманн
10
Вела
9
Агиррече
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
22
Суарес
6
Гальвез
15
Канелья
15
Арнолен
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
10
Касес
6
Кармело
8
Трехо
9
Билич
17
Зурутуса
5
Бергара
5
Бергара
17
Зурутуса
10
Вела
10
Прието
10
Прието
10
Вела
9
Агиррече
21
Ифран
21
Ифран
9
Агиррече
15
Арнолен
4
Ботиа
4
Ботиа
15
Арнолен
10
Касес
10
Муньис
10
Муньис
10
Касес
6
Кармело
6
Альварес
6
Альварес
6
Кармело
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Спортинг
25
Тоньо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
8
Андре Каштру
АП
10
Начо Ново
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
8
Андре Каштру
АП
10
Начо Ново
ПВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Реал Сосьедад - Спортинг
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
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