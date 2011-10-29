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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Реал
Реал Сосьедад - Реал: обзор матча 29 октября 2011
Реал Сосьедад
29.10.2011, суббота, 23:59
Испания. Примера, 11 тур
0 : 1
Завершен
Реал
9'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Реал
Желтая карточка
И. Мартинес
+1
Замена
Р. Пардо
️️️️
М. Бергара
Желтая карточка
М. Бергара
Желтая карточка
К. Мартинес
Замена
И. Агиррече
️️️️
К. Мартинес
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
А. Гризманн
Замена
С. Хедира
️️️️
Л. Диарра
Замена
Кака
️️️️
М. Озил
Замена
А. Гризманн
️️️️
Д. Эстрада
Желтая карточка
Л. Кадамуро
12'
Желтая карточка
А. Арбелоа
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ПЗ
10
Хаби Прието
(К)
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
22
Даниэль Эстрада
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Кака
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Браво
15
Демидов
23
Кадамуро
26
Мартинес
3
Гонсалес
19
Мартинес
5
Бергара
31
Марига
10
Прието
22
Эстрада
10
Вела
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
17
Коэнтрау
3
Алонсо
19
Диарра
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Игуаин
5
Бергара
14
Пардо
14
Пардо
5
Бергара
22
Эстрада
7
Гризманн
7
Гризманн
22
Эстрада
19
Мартинес
9
Агиррече
9
Агиррече
19
Мартинес
19
Диарра
28
Хедира
28
Хедира
19
Диарра
10
Озил
10
Кака
10
Кака
10
Озил
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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