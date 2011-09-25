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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Реал Сосьедад
Мальорка - Реал Сосьедад: обзор матча 25 сентября 2011
Мальорка
25.09.2011, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
20'
В. Касадесус
50'
Г. Кастро
15'
И. Агиррече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Реал Сосьедад
Замена
Д. Эстрада
️️️️
К. Мартинес
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
А. Альфаро
Замена
Д. Ифран
️️️️
М. Марига
Замена
М. Перейра
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
Т. Пина
Замена
А. Гризманн
️️️️
К. Вела
ГОЛ! 2:1!
Г. Кастро
Пас отдал
Чико
Замена
С. Техера
️️️️
П. Касерес
ГОЛ! 1:1!
В. Касадесус
Пас отдал
Э. Нсуе
20'
15'
ГОЛ! 0:1!
И. Агиррече
Пас отдал
К. Мартинес
Желтая карточка
П. Касерес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-3-1-2
13
Ават
15
Касерес
15
Чико
4
Рамис
51
Зуиверлон
5
Кастро
17
Пина
19
Марти
20
Альфаро
11
Касадесус
10
Нсуе
4-4-2
1
Браво
26
Мартинес
3
де ла Белья
15
Демидов
19
Мартинес
31
Марига
17
Зурутуса
10
Прието
14
Ильярраменди
9
Агиррече
10
Вела
20
Альфаро
12
Тиссоне
12
Тиссоне
20
Альфаро
5
Кастро
7
Перейра
7
Перейра
5
Кастро
15
Касерес
8
Техера
8
Техера
15
Касерес
19
Мартинес
22
Эстрада
22
Эстрада
19
Мартинес
31
Марига
21
Ифран
21
Ифран
31
Марига
10
Вела
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Вела
Остались в запасе
Мальорка
Реал Сосьедад
14
Акихиро Иенага
ЦП
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
14
Акихиро Иенага
ЦП
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
10
Томер Хемед
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Мальорка - Реал Сосьедад
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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