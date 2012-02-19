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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал Сосьедад
Гранада - Реал Сосьедад: обзор матча 19 февраля 2012
Гранада
19.02.2012, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 24 тур
4 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
12'
И. Лопес
57'
Ф. Хара
61'
И. Уче
87'
И. Уче
10'
М. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал Сосьедад
ГОЛ! 4:1!
И. Уче
Вторая желтая
Г. Сикейра
Замена
Р. Пардо
️️️️
М. Аранбуру
Желтая карточка
Л. Кадамуро
Желтая карточка
Д. Ифран
Замена
Хайме
️️️️
К. Мартинш
Замена
Д. Ифран
️️️️
А. Гризманн
Замена
К. Вела
️️️️
И. Агиррече
Замена
Д. Майнц
️️️️
И. Лопес
ГОЛ! 3:1!
И. Уче
Замена
И. Уче
️️️️
О. Игало
ГОЛ! 2:1!
Ф. Хара
Пас отдал
Ф. Рико
Желтая карточка
Г. Сикейра
Желтая карточка
И. Лопес
+2
Желтая карточка
Ф. Рико
+1
Красная карточка
А. Ильярраменди
15'
Желтая карточка
И. Мартинес
ГОЛ! 1:1!
И. Лопес
Пас отдал
М. Рико
12'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Гонсалес
Пас отдал
А. Ильярраменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
4
Фран Рико
ПП
26
Франко Хара
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
9
Хайме
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
4-4-1-1
2
Роберто
6
Сикейра
20
Гомес
12
Лопес
12
Ньом
23
Гомес
17
Рико
22
Мартинш
4
Рико
26
Хара
9
Игало
4-4-2
1
Браво
26
Мартинес
3
Гонсалес
19
Мартинес
23
Кадамуро
14
Ильярраменди
11
Аранбуру
10
Прието
5
Бергара
7
Гризманн
9
Агиррече
12
Лопес
5
Майнц
5
Майнц
12
Лопес
22
Мартинш
9
Хайме
9
Хайме
22
Мартинш
9
Игало
14
Уче
14
Уче
9
Игало
11
Аранбуру
14
Пардо
14
Пардо
11
Аранбуру
9
Агиррече
10
Вела
10
Вела
9
Агиррече
7
Гризманн
21
Ифран
21
Ифран
7
Гризманн
Остались в запасе
Гранада
Реал Сосьедад
25
Жулио Сезар
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
19
Алекс Геихо
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
19
Алекс Геихо
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Гранада - Реал Сосьедад
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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