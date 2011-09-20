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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Гранада
Реал Сосьедад - Гранада: обзор матча 20 сентября 2011
Реал Сосьедад
20.09.2011, вторник, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
64'
Д. Эстрада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Гранада
Замена
Д. Сарпонг
️️️️
К. Вела
Замена
О. Игало
️️️️
И. Уче
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
М. Аранбуру
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Желтая карточка
И. Мартинес
Желтая карточка
А. Гризманн
Замена
Л. Кадамуро
️️️️
А. Гризманн
ГОЛ! 1:0!
Д. Эстрада
Пас отдал
К. Вела
Замена
Ф. Рико
️️️️
Ф. Хара
Желтая карточка
Д. Эстрада
Желтая карточка
Ф. Хара
Желтая карточка
Г. Сикейра
Желтая карточка
И. Агиррече
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
23
Абель Гомес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Хайме
ЦП
4
Фран Рико
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
4-3-3
1
Браво
3
Гонсалес
26
Мартинес
3
де ла Белья
22
Эстрада
11
Аранбуру
31
Марига
14
Ильярраменди
9
Агиррече
7
Гризманн
10
Вела
4-2-2-1
2
Роберто
12
Ньом
5
Майнц
15
Диакате
6
Сикейра
22
Мартинш
8
Йебда
26
Хара
11
Бенитес
14
Уче
10
Вела
8
Сарпонг
8
Сарпонг
10
Вела
7
Гризманн
23
Кадамуро
23
Кадамуро
7
Гризманн
11
Аранбуру
17
Зурутуса
17
Зурутуса
11
Аранбуру
26
Хара
4
Рико
4
Рико
26
Хара
14
Уче
9
Игало
9
Игало
14
Уче
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Гранада
25
Тоньо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
25
Жулио Сезар
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
23
Абель Гомес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
23
Абель Гомес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Статистика матча Реал Сосьедад - Гранада
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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