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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Райо Вальекано
Реал Сосьедад - Райо Вальекано: обзор матча 01 апреля 2012
Реал Сосьедад
01.04.2012, воскресенье, 23:30
Испания. Примера, 31 тур
4 : 0
Завершен
Райо Вальекано
6'
И. Агиррече
31'
Д. Зурутуса
51'
А. Гризманн
53'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Райо Вальекано
Замена
Р. Пардо
️️️️
А. Ильярраменди
Замена
Х. Льоренте
️️️️
И. Агиррече
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
И. Ансотеги
Замена
И. Ансотеги
️️️️
И. Мартинес
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Мичу
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
Р. Трасоррас
️️️️
Х. Мовилья
Замена
Пити
️️️️
Л. Бангура
ГОЛ! 4:0!
К. Вела
Пас отдал
Д. Зурутуса
ГОЛ! 3:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Г. Элустондо
ГОЛ! 2:0!
Д. Зурутуса
Пас отдал
И. Агиррече
13'
Желтая карточка
П. Мали Диаманка
ГОЛ! 1:0!
И. Агиррече
Пас отдал
Д. Эстрада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Райо Вальекано
1
Жоэль
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
7
Ласс Бангура
АП
19
Диего Коста
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Суэлитон
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Пити
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
4-3-3
1
Браво
26
Мартинес
15
Демидов
3
де ла Белья
22
Эстрада
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
6
Элустондо
7
Гризманн
9
Агиррече
10
Вела
4-2-2-2
1
Жоэль
2
Тито
14
Аррибас
36
Диаманка
20
Касадо
18
Фуэго
26
Мовилья
7
Бангура
23
Арментерос
25
Мичу
19
Коста
26
Мартинес
15
Ансотеги
15
Ансотеги
26
Мартинес
14
Ильярраменди
14
Пардо
14
Пардо
14
Ильярраменди
9
Агиррече
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Агиррече
26
Мовилья
10
Трасоррас
10
Трасоррас
26
Мовилья
7
Бангура
10
Пити
10
Пити
7
Бангура
25
Мичу
23
Тамудо
23
Тамудо
25
Мичу
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
22
Суэлитон
ЦЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
Остались в запасе
22
Суэлитон
ЦЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Реал Сосьедад - Райо Вальекано
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
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