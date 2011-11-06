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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Райо Вальекано - Реал Сосьедад: обзор матча 06 ноября 2011
Райо Вальекано
06.11.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 12 тур
4 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
12'
Пити (П)
49'
Мичу
62'
Мичу
72'
Р. Трасоррас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Замена
Н. Сусаета
️️️️
Л. Бангура
Замена
М. Гонсалес
️️️️
А. Гризманн
ГОЛ! 4:0!
Р. Трасоррас
Замена
Мичел
️️️️
Пити
Замена
Р. Трасоррас
️️️️
А. Делибашич
ГОЛ! 3:0!
Мичу
Пас отдал
Л. Бангура
Желтая карточка
Д. Эстрада
Желтая карточка
Ж. Фигерас
ГОЛ! 2:0!
Мичу
Пас отдал
Л. Бангура
18'
Замена
Д. Эстрада
️️️️
А. де ла Белья
12'
Красная карточка
И. Мартинес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Пити
12'
2'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
М. Бергара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
26
Хосе Мовилья
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Пити
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
9
Коке
ВР
22
Суэлитон
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
7
Нестор Сусаета
ЦП
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-3-3
1
Кобеньо
20
Касадо
4
Лабака
2
Тито
21
Фигерас
26
Мовилья
18
Фуэго
10
Пити
7
Бангура
25
Мичу
23
Делибашич
4-4-2
1
Браво
15
Демидов
26
Мартинес
19
Мартинес
3
де ла Белья
31
Марига
10
Прието
17
Зурутуса
5
Бергара
7
Гризманн
10
Вела
7
Бангура
7
Сусаета
7
Сусаета
7
Бангура
23
Делибашич
10
Трасоррас
10
Трасоррас
23
Делибашич
10
Пити
8
Мичел
8
Мичел
10
Пити
7
Гризманн
3
Гонсалес
3
Гонсалес
7
Гризманн
3
де ла Белья
22
Эстрада
22
Эстрада
3
де ла Белья
5
Бергара
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
5
Бергара
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
22
Суэлитон
ЦЗ
1
Даниэль Хименес
ВР
9
Коке
ВР
25
Тоньо
ВР
11
Микел Аранбуру
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
22
Суэлитон
ЦЗ
1
Даниэль Хименес
ВР
9
Коке
ВР
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
11
Микел Аранбуру
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Райо Вальекано - Реал Сосьедад
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
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