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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал Сосьедад
Атлетик - Реал Сосьедад: обзор матча 04 марта 2012
Атлетик
04.03.2012, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
25'
М. Сусаета
81'
М. Сусаета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал Сосьедад
Замена
Б. Экиза
️️️️
И. Муньяин
Желтая карточка
Д. Эстрада
ГОЛ! 2:0!
М. Сусаета
Желтая карточка
Х. Льоренте
Замена
Х. Льоренте
️️️️
К. Вела
Желтая карточка
Л. Кадамуро
Желтая карточка
К. Вела
Желтая карточка
М. Сусаета
Замена
Р. Пардо
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
И. Перес
️️️️
А. Эррера
Замена
И. Агиррече
️️️️
М. Аранбуру
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Замена
Г. Токеро
️️️️
Ф. Льоренте
Желтая карточка
М. Бергара
Желтая карточка
Д. Зурутуса
ГОЛ! 1:0!
М. Сусаета
Пас отдал
А. Ираола
Желтая карточка
Х. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЛЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Микель Сан Хосе
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
18
Йон Ортенече
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
АП
12
Фернандо Льоренте
ПП
21
Андер Эррера
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ирайсос
45
Аморебиета
51
Ираола
18
де Маркос
88
Мартинес
12
Сан Хосе
18
Ортенече
12
Льоренте
14
Сусаета
10
Муньяин
21
Эррера
4-4-2
1
Браво
22
Эстрада
23
Кадамуро
3
Гонсалес
26
Мартинес
5
Бергара
10
Прието
11
Аранбуру
17
Зурутуса
7
Гризманн
10
Вела
10
Муньяин
5
Экиза
5
Экиза
10
Муньяин
21
Эррера
21
Перес
21
Перес
21
Эррера
12
Льоренте
23
Токеро
23
Токеро
12
Льоренте
17
Зурутуса
14
Пардо
14
Пардо
17
Зурутуса
10
Вела
12
Льоренте
12
Льоренте
10
Вела
11
Аранбуру
9
Агиррече
9
Агиррече
11
Аранбуру
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
25
Тоньо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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