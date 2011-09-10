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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона: обзор матча 10 сентября 2011
Реал Сосьедад
10.09.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
59'
И. Агиррече
61'
А. Гризманн
10'
Хави
11'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Барселона
+3
Желтая карточка
Л. Месси
Желтая карточка
Л. Кадамуро
Замена
А. Иньеста
️️️️
А. Фонтас
Замена
К. Вела
️️️️
И. Агиррече
Замена
М. Аранбуру
️️️️
М. Марига
Замена
Л. Кадамуро
️️️️
Х. Прието
Желтая карточка
Д. Зурутуса
Замена
Л. Месси
️️️️
Т. Алькантара
ГОЛ! 2:2!
А. Гризманн
ГОЛ! 1:2!
И. Агиррече
Пас отдал
Х. Прието
Замена
Д. Вилья
️️️️
А. Санчес
Травма
А. Санчес
11'
ГОЛ! 0:2!
С. Фабрегас
10'
ГОЛ! 0:1!
Хави
Пас отдал
А. Санчес
Травма
А. де ла Белья
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
АП
10
Хаби Прието
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Хави
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Сеск Фабрегас
ЛФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
4-2-2-2
1
Браво
3
де ла Белья
26
Мартинес
15
Демидов
22
Эстрада
31
Марига
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
10
Прието
9
Агиррече
7
Гризманн
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
3
Фонтас
5
Бускетс
3
Адриано
6
Алькантара
6
Хави
20
Кейта
9
Педро
4
Санчес
4
Фабрегас
10
Прието
23
Кадамуро
23
Кадамуро
10
Прието
31
Марига
11
Аранбуру
11
Аранбуру
31
Марига
9
Агиррече
10
Вела
10
Вела
9
Агиррече
3
Фонтас
8
Иньеста
8
Иньеста
3
Фонтас
6
Алькантара
10
Месси
10
Месси
6
Алькантара
4
Санчес
7
Вилья
7
Вилья
4
Санчес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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