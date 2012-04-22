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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Вильярреал
Реал Сосьедад - Вильярреал: обзор матча 22 апреля 2012
Реал Сосьедад
22.04.2012, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
86'
К. Вела
42'
М. Сенна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Вильярреал
Желтая карточка
Г. Элустондо
Замена
К. Марчена
️️️️
Б. Валеро
ГОЛ! 1:1!
К. Вела
Пас отдал
Х. Прието
Замена
А. Лопес
️️️️
Э. Перес
Замена
Х. Льоренте
️️️️
И. Агиррече
Желтая карточка
Кани
Замена
Р. Пардо
️️️️
М. Аранбуру
Желтая карточка
В. Демидов
Замена
Кани
️️️️
Д. Де Гузман
Желтая карточка
Д. Эстрада
Замена
А. Гризманн
️️️️
Д. Зурутуса
ГОЛ! 0:1!
М. Сенна
Желтая карточка
Х. Мануэль Катала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
25
Кристиан Сапата
ПЗ
19
Маркос Сенна
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦП
21
Бруно
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
18
Джонатан Де Гузман
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
4-4-2
1
Браво
15
Демидов
15
Ансотеги
3
де ла Белья
22
Эстрада
11
Аранбуру
17
Зурутуса
6
Элустондо
10
Прието
9
Агиррече
10
Вела
4-4-2
13
Лопес
25
Сапата
2
Гаспар
37
Мусаккио
21
Катала
6
Валеро
30
Перес
21
Бруно
19
Сенна
18
Де Гузман
15
Рубен
11
Аранбуру
14
Пардо
14
Пардо
11
Аранбуру
9
Агиррече
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Агиррече
17
Зурутуса
7
Гризманн
7
Гризманн
17
Зурутуса
6
Валеро
24
Марчена
24
Марчена
6
Валеро
30
Перес
6
Лопес
6
Лопес
30
Перес
18
Де Гузман
8
Кани
8
Кани
18
Де Гузман
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вильярреал
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Сесар Санчес
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
7
Нилмар
ЦФ
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
7
Нилмар
ЦФ
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Реал Сосьедад - Вильярреал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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