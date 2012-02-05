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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал Сосьедад
Барселона - Реал Сосьедад: обзор матча 05 февраля 2012
Барселона
05.02.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
9'
К. Тельо
72'
Л. Месси
74'
К. Вела
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Х. Льоренте
Замена
И. Агиррече
️️️️
Х. Прието
Замена
Ж. Пике
️️️️
С. Бускетс
Травма
С. Бускетс
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Р. Пардо
Замена
Э. Абидаль
️️️️
К. Пуйоль
Замена
С. Бускетс
️️️️
Джонатан
ГОЛ! 2:1!
К. Вела
Пас отдал
А. Гризманн
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
К. Вела
️️️️
Д. Ифран
Травма
Д. Ифран
Желтая карточка
И. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
К. Тельо
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Джонатан
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
(К)
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
14
Рубен Пардо
АП
10
Хаби Прието
ПВ
21
Диего Ифран
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Реал Сосьедад
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
5
Пуйоль
14
Маскерано
10
Алвес
6
Джонатан
4
Фабрегас
6
Алькантара
37
Тельо
10
Месси
7
Куэнка
4-2-2-2
1
Браво
19
Мартинес
3
Гонсалес
26
Мартинес
23
Кадамуро
5
Бергара
11
Аранбуру
10
Прието
14
Пардо
7
Гризманн
21
Ифран
5
Пуйоль
22
Абидаль
22
Абидаль
5
Пуйоль
Бускетс
3
Пике
3
Пике
Бускетс
6
Джонатан
5
Бускетс
5
Бускетс
6
Джонатан
14
Пардо
12
Льоренте
12
Льоренте
14
Пардо
21
Ифран
10
Вела
10
Вела
21
Ифран
10
Прието
9
Агиррече
9
Агиррече
10
Прието
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
6
Хави
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
6
Хави
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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