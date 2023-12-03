Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ревер - статистика

Завершил карьеру
4 января 1985 (41)
#4 | Защитник
192 см | 84 кг
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Минейро
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
03.12.2023
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Фламенго
0 : 3
30.11.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
26.11.2023
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
1 : 1
10.11.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Америка Минейро
1 : 1
05.11.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
02.11.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
29.10.2023
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Брагантино
1 : 2
26.10.2023
Атлетико Минейро
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
22.10.2023
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
0 : 2
20.10.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Минейро
1 : 2
09.10.2023
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Интернасьонал
0 : 2
01.10.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
24.09.2023
Куяба
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
17.09.2023
Ботафого
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
02.09.2023
Атлетико Минейро
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
27.08.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама
1 : 0
20.08.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
13.08.2023
Баия
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сан-Паулу
0 : 2
06.08.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Атлетико Минейро
1 : 2
30.07.2023
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Гремио
1 : 0
23.07.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гойас
0 : 0
18.07.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
09.07.2023
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
02.07.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Форталеза
2 : 1
25.06.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
1 : 1
22.06.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
11.06.2023
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
0 : 1
04.06.2023
Атлетико Минейро
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
29.05.2023
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Коритиба
1 : 2
21.05.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
14.05.2023
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Куяба
0 : 4
11.05.2023
Атлетико Минейро
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
2 : 0
08.05.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
30.04.2023
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
29'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
0 : 0
23.04.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Минейро
1 : 2
16.04.2023
Васко да Гама
Был в запасе
Главные новости
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
1
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
2
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
5
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
3
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
16
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+