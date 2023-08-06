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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Атлетико Минейро
Сан-Паулу - Атлетико Минейро: обзор матча 06 августа 2023
Сан-Паулу
06.08.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
4'
Халк
68'
К. Павон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Атлетико Минейро
90'
+6
Замена
А. Франко
️️️️
Халк
Желтая карточка
Л. Бералдо
90'
+5
Замена
Пато
️️️️
Рафинья
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
М. Мендес
Желтая карточка
П. Майя
81'
Замена
Алиссон
️️️️
Р. Нестор
81'
Замена
В. Рато
️️️️
Лусиано
81'
Желтая карточка
Давид
72'
71'
Замена
И. Гомес
️️️️
Паулиньо
71'
Замена
Эденилсон
️️️️
К. Павон
70'
Желтая карточка
К. Павон
68'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Павон
Желтая карточка
Д. Коста
62'
62'
Желтая карточка
Р. Саравия
60'
Желтая карточка
Р. Батталья
Замена
Давид
️️️️
М. Араухо
59'
46'
Замена
М. Лемос
️️️️
Жемерсон
Замена
Л. Моура
️️️️
Т. Коста
46'
46'
Замена
Патрик
️️️️
Йоран
Желтая карточка
Р. Нестор
45'
+2
Желтая карточка
Рафинья
8'
4'
ГОЛ! 0:1!
Халк
1'
Желтая карточка
Жемерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
15
Микель Араухо
АП
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Йоран
ЦП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
32
Маркос Пауло
ЛВ
7
Давид
ЛВ
33
Луан
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Лукас Моура
ПВ
12
Пато
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Педриньо
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Патрик
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Рафаэл
38
Паулиста
19
Коста
4
Бералдо
13
Рафинья
29
Майя
11
Нестор
6
Коста
15
Араухо
9
Кальери
10
Лусиано
4-1-2-2-1
31
Мендес
20
Саравия
21
Жемерсон
13
Арана
21
Рабельо
94
Отавио
6
Батталья
19
Йоран
7
Халк
10
Паулиньо
7
Павон
10
Лусиано
10
Рато
10
Рато
10
Лусиано
11
Нестор
25
Алиссон
25
Алиссон
11
Нестор
15
Араухо
7
Давид
7
Давид
15
Араухо
6
Коста
7
Моура
7
Моура
6
Коста
13
Рафинья
12
Пато
12
Пато
13
Рафинья
21
Жемерсон
3
Лемос
3
Лемос
21
Жемерсон
10
Паулиньо
17
Гомес
17
Гомес
10
Паулиньо
7
Халк
21
Франко
21
Франко
7
Халк
7
Павон
88
Эденилсон
88
Эденилсон
7
Павон
19
Йоран
8
Патрик
8
Патрик
19
Йоран
Остались в запасе
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
33
Луан
ОП
32
Маркос Пауло
ЛВ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
8
Рубенс
ЛЗ
1
Gabriel Delfim
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
33
Луан
ОП
32
Маркос Пауло
ЛВ
9
Жуан
ЦФ
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
1
Gabriel Delfim
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Сан-Паулу - Атлетико Минейро
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
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