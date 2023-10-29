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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Атлетико Минейро - Флуминенсе: обзор матча 29 октября 2023
Атлетико Минейро
29.10.2023, воскресенье, 04:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
2 : 0
Завершен
Флуминенсе
63'
Паулиньо
83'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Флуминенсе
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сарачо
90'
+2
Замена
Эденилсон
️️️️
Паулиньо
89'
ГОЛ! 2:0!
Паулиньо
Пас отдал
М. Сарачо
83'
83'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Гуга
Замена
К. Павон
️️️️
Рубенс
81'
75'
Замена
Александер
️️️️
Лима
68'
Замена
Д. Ариас
️️️️
Т. Сантос
68'
Замена
Даниэл
️️️️
Д. Брас
ГОЛ! 1:0!
Паулиньо
63'
Желтая карточка
Жемерсон
58'
Желтая карточка
Рубенс
52'
51'
Желтая карточка
Леле
46'
Замена
Леле
️️️️
L. Fernández
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
(К)
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
21
Алан Франко
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
7
Андре
(К)
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
45
Лима
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
8
Патрик
ЦП
19
Йоран
ЦП
10
Педриньо
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
36
Felipe
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
11
Исаак
ЛВ
5
Александер
ОП
11
Йони Гонсалес
ПВ
10
Джованни
ПВ
18
Леле
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
20
Кено
ЦФ
3-3-1-3
22
Эверсон
3
Лемос
21
Жемерсон
13
Арана
8
Рубенс
94
Отавио
20
Саравия
21
Франко
10
Паулиньо
11
Сарачо
7
Халк
4-2-2-1-1
1
Фабио
23
Гуга
4
Марлон
44
Брас
16
Барбоза
21
Сантос
7
Андре
8
Мартинелли
10
45
Лима
9
Кеннеди
10
Паулиньо
88
Эденилсон
88
Эденилсон
10
Паулиньо
11
Сарачо
17
Гомес
17
Гомес
11
Сарачо
8
Рубенс
7
Павон
7
Павон
8
Рубенс
45
Лима
5
Александер
5
Александер
45
Лима
21
Сантос
11
Ариас
11
Ариас
21
Сантос
23
Гуга
11
Гонсалес
11
Гонсалес
23
Гуга
10
18
Леле
18
Леле
10
44
Брас
94
Даниэл
94
Даниэл
44
Брас
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Флуминенсе
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
8
Патрик
ЦП
19
Йоран
ЦП
10
Педриньо
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
22
Педро Ранхел
ВР
36
Felipe
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
8
Патрик
ЦП
19
Йоран
ЦП
10
Педриньо
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
36
Felipe
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Атлетико Минейро - Флуминенсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Арена МРВ
Новости команд
Все
Атлетико Минейро
Флуминенсе
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
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