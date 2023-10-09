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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Коритиба
Атлетико Минейро - Коритиба: обзор матча 09 октября 2023
Атлетико Минейро
09.10.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 2
Завершен
Коритиба
59'
Халк
64'
М. Бьянки
90+1'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Коритиба
Желтая карточка
М. Лемос
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
И. Слимани
Пас отдал
J.
Желтая карточка
Отавио
88'
83'
Желтая карточка
Робсон
83'
Замена
M. Garcez de Jesus
️️️️
Робсон
79'
Замена
Андрей
️️️️
С. Гомес
79'
Замена
J.
️️️️
В. Луис
Замена
Патрик
️️️️
К. Павон
76'
Замена
А. Кардек
️️️️
И. Гомес
76'
72'
Желтая карточка
Энрике
Замена
Р. Саравия
️️️️
Ф. Фильо Мариано
68'
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Бьянки
Пас отдал
Робсон
ГОЛ! 1:0!
Халк
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
59'
Замена
М. Сарачо
️️️️
А. Франко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
21
Алан Франко
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Коритиба
22
Габриэл
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
18
Матеус Бьянки
ЦП
19
Себастьян Гомес
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
9
Diogo
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
14
Алан Кардек
ЦФ
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
7
Андрей
ОП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
15
Франсержио
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Edu
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Эверсон
25
Мариано
3
Фукс
3
Лемос
13
Арана
94
Отавио
21
Франко
17
Гомес
10
Паулиньо
7
Халк
7
Павон
2-1-2-5
22
Габриэл
13
Кушчевич
3
Энрике
8
Фариас
18
Бьянки
19
Гомес
12
Луис
2
Натанаэл
19
Слимани
30
Робсон
9
25
Мариано
20
Саравия
20
Саравия
25
Мариано
7
Павон
8
Патрик
8
Патрик
7
Павон
21
Франко
11
Сарачо
11
Сарачо
21
Франко
17
Гомес
14
Кардек
14
Кардек
17
Гомес
12
Луис
83
83
12
Луис
19
Гомес
7
Андрей
7
Андрей
19
Гомес
30
Робсон
31
31
30
Робсон
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Коритиба
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Йоран
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
15
Франсержио
ЦП
10
Хесе
ЛВ
21
Лукас Барбоза
ПВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Edu
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Йоран
ЦП
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
15
Франсержио
ЦП
10
Хесе
ЛВ
21
Лукас Барбоза
ПВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Edu
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Атлетико Минейро - Коритиба
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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