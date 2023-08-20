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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Атлетико Минейро
Васко да Гама - Атлетико Минейро: обзор матча 20 августа 2023
Васко да Гама
20.08.2023, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
6'
Сержио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Атлетико Минейро
Желтая карточка
Лео
90'
+3
Желтая карточка
Г. Медель
89'
85'
Замена
А. Кардек
️️️️
Паулиньо
Замена
С. Феррейра
️️️️
П. Вегетти
81'
Замена
Майкон
️️️️
G. Dias
81'
Желтая карточка
G. Dias
79'
75'
Замена
Педриньо
️️️️
Р. Саравия
Замена
Росси
️️️️
Сержио
71'
Замена
G. Dias
️️️️
Р. Бамбу
69'
66'
Желтая карточка
Р. Саравия
61'
Желтая карточка
Жемерсон
59'
Замена
Патрик
️️️️
Р. Батталья
59'
Замена
Э. Варгас
️️️️
И. Гомес
Желтая карточка
Сержио
57'
Желтая карточка
Б. Пракседес
54'
45'
+4
Желтая карточка
Р. Батталья
Желтая карточка
П. Паула
45'
ГОЛ! 1:0!
Сержио
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Васко да Гама
97
Иван
ВР
13
Gabriel Dias
ЦЗ
28
Manuel Capasso
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
22
Фигейредо
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
80
Матиас Галарса
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
88
Кауан Баррос
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Росси
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Педриньо
ЦП
8
Патрик
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Жардим
6
Питон
3
Лео
3
Бамбу
17
Медель
23
Зе Габриэл
27
Паула
70
Сержио
25
Пракседес
77
Пек
19
Вегетти
4-1-3-2
22
Эверсон
20
Саравия
21
Жемерсон
13
Арана
3
Лемос
94
Отавио
6
Батталья
17
Гомес
88
Эденилсон
7
Халк
10
Паулиньо
3
Бамбу
13
13
3
Бамбу
3
Майкон
3
Майкон
70
Сержио
31
Росси
31
Росси
70
Сержио
19
Вегетти
11
Феррейра
11
Феррейра
19
Вегетти
20
Саравия
10
Педриньо
10
Педриньо
20
Саравия
6
Батталья
8
Патрик
8
Патрик
6
Батталья
17
Гомес
11
Варгас
11
Варгас
17
Гомес
10
Паулиньо
14
Кардек
14
Кардек
10
Паулиньо
Остались в запасе
Васко да Гама
Атлетико Минейро
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
80
Матиас Галарса
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
88
Кауан Баррос
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
22
Фигейредо
ЛВ
Главный тренер
Вильям Батиста
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
80
Матиас Галарса
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
88
Кауан Баррос
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
22
Фигейредо
ЛВ
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Васко да Гама - Атлетико Минейро
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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