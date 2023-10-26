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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Атлетико Минейро
Брагантино - Атлетико Минейро: обзор матча 26 октября 2023
Брагантино
26.10.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
84'
T.
36'
Халк (П)
80'
И. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Атлетико Минейро
90'
+1
Желтая карточка
К. Павон
86'
Замена
И. Рабельо
️️️️
Б. Фукс
84'
Желтая карточка
Эверсон
ГОЛ! 1:2!
T.
Пас отдал
Т. Борбас
84'
82'
Замена
Ревер
️️️️
Паулиньо
80'
ГОЛ! 0:2!
И. Гомес
Пас отдал
К. Павон
Замена
T.
️️️️
Э. Саша
75'
75'
Замена
И. Гомес
️️️️
Рубенс
63'
Желтая карточка
Р. Саравия
Замена
Х. Уртадо
️️️️
М. Гонсалвеш
46'
Замена
Хелиньо
️️️️
Адерлан
46'
Желтая карточка
Адерлан
44'
44'
Желтая карточка
Отавио
Замена
Т. Борбас
️️️️
Л. Кандидо
40'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Халк
Желтая карточка
Л. Ортис
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
21
Алан Франко
ЦП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Брагантино
30
Лукао
ВР
30
Луан Патрик
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
18
Yani Quintero
ЦП
33
Talisson
ЦП
19
Бруниньо
АП
22
Густавиньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
31
Raul
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
1
Gabriel Delfim
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Клейтон
13
Адерлан
3
Реалпе
3
Ортис
36
Кандидо
25
Силва
29
Капишаба
30
Эвангелиста
28
Витиньо
20
Гонсалвеш
8
Саша
3-3-1-2-1
22
Эверсон
3
Фукс
21
Жемерсон
13
Арана
20
Саравия
94
Отавио
8
Рубенс
21
Франко
7
Халк
10
Паулиньо
7
Павон
20
Гонсалвеш
34
Уртадо
34
Уртадо
20
Гонсалвеш
8
Саша
33
33
8
Саша
13
Адерлан
11
Хелиньо
11
Хелиньо
13
Адерлан
36
Кандидо
18
Борбас
18
Борбас
36
Кандидо
3
Фукс
21
Рабельо
21
Рабельо
3
Фукс
10
Паулиньо
4
Ревер
4
Ревер
10
Паулиньо
8
Рубенс
17
Гомес
17
Гомес
8
Рубенс
Остались в запасе
Брагантино
Атлетико Минейро
30
Лукао
ВР
30
Луан Патрик
ЦЗ
18
Yani Quintero
ЦП
19
Бруниньо
АП
22
Густавиньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
31
Матеус Мендес
ВР
1
Gabriel Delfim
ВР
27
Paulo Vitor
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
30
Луан Патрик
ЦЗ
18
Yani Quintero
ЦП
19
Бруниньо
АП
22
Густавиньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
1
Gabriel Delfim
ВР
27
Paulo Vitor
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Брагантино - Атлетико Минейро
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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