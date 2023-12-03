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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Сан-Паулу
Атлетико Минейро - Сан-Паулу: обзор матча 03 декабря 2023
Атлетико Минейро
03.12.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Паулу
77'
Халк
90+4'
Паулиньо
90+1'
Лусиано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Сан-Паулу
Замена
Патрик
️️️️
Паулиньо
90'
+6
Желтая карточка
Паулиньо
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Паулиньо
Пас отдал
Халк
90'
+4
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Лусиано
Желтая карточка
М. Мендес
85'
Замена
Рубенс
️️️️
М. Сарачо
83'
Замена
А. Франко
️️️️
Эденилсон
79'
Желтая карточка
Халк
78'
ГОЛ! 1:0!
Халк
Пас отдал
К. Павон
77'
Желтая карточка
Г. Арана
65'
62'
Замена
Жуан
️️️️
Алиссон
62'
Замена
Н. Мендес
️️️️
Рафинья
Замена
К. Павон
️️️️
И. Рабельо
48'
47'
Желтая карточка
М. Араухо
45'
+9
Замена
М. Араухо
️️️️
Л. Моура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
(К)
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
13
Рафинья
(К)
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
49
Ромуло
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
8
Патрик
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Йоран
ЦП
42
Каду
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
7
Давид
ЛВ
33
Луан
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
15
Микель Араухо
АП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
26
Talles Wander
ЦФ
4-1-2-3
22
Эверсон
25
Мариано
21
Рабельо
13
Арана
4
Ревер
94
Отавио
17
Гомес
88
Эденилсон
10
Паулиньо
11
Сарачо
7
Халк
4-1-3-2
23
Рафаэл
13
Рафинья
5
Арболеда
4
Бералдо
38
Паулиста
29
Майя
7
Моура
10
Рато
25
Алиссон
99
Эрисон
10
Лусиано
11
Сарачо
8
Рубенс
8
Рубенс
11
Сарачо
88
Эденилсон
21
Франко
21
Франко
88
Эденилсон
10
Паулиньо
8
Патрик
8
Патрик
10
Паулиньо
21
Рабельо
7
Павон
7
Павон
21
Рабельо
13
Рафинья
45
Мендес
45
Мендес
13
Рафинья
7
Моура
15
Араухо
15
Араухо
7
Моура
25
Алиссон
9
Жуан
9
Жуан
25
Алиссон
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
49
Ромуло
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Йоран
ЦП
42
Каду
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
33
Луан
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
7
Давид
ЛВ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
26
Talles Wander
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
49
Ромуло
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Йоран
ЦП
42
Каду
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
33
Луан
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
7
Давид
ЛВ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
26
Talles Wander
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Атлетико Минейро - Сан-Паулу
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Savio Pereira Sampaio, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
Новости команд
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Атлетико Минейро
Сан-Паулу
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