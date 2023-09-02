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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро: обзор матча 02 сентября 2023
Атлетико Паранаэнсе
02.09.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
79'
В. Роке
6'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро
90'
Замена
Ревер
️️️️
Б. Фукс
90'
Замена
Алиссон
️️️️
Ф. Фильо Мариано
Замена
Пабло
️️️️
В. Буэно
89'
Вторая желтая
Фернандиньо
82'
ГОЛ! 1:1!
В. Роке
79'
74'
Желтая карточка
Халк
74'
Замена
Р. Саравия
️️️️
К. Павон
74'
Замена
А. Кардек
️️️️
Халк
Замена
А. Сантана
️️️️
Эрик
66'
61'
Замена
Патрик
️️️️
Педриньо
59'
Желтая карточка
Эверсон
Замена
Б. Запелли
️️️️
А. Видаль
46'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Ромуло
46'
Желтая карточка
В. Роке
30'
Желтая карточка
Фернандиньо
27'
6'
ГОЛ! 0:1!
Паулиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
25
Кака
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
14
Эрик
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
9
Витор Роке
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
88
Эденилсон
ЦП
10
Педриньо
ЦП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
10
Бруно Запелли
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
92
Пабло
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
49
Ромуло
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
8
Патрик
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-4-2
24
Линк
25
Кака
44
Хелено
37
Эскивель
22
Мадсон
14
Эрик
5
Фернандиньо
15
Буэно
23
Видаль
40
Ромуло
9
Роке
4-1-2-2-1
22
Эверсон
3
Фукс
21
Жемерсон
13
Арана
25
Мариано
94
Отавио
88
Эденилсон
10
Педриньо
7
Халк
10
Паулиньо
7
Павон
23
Видаль
10
Запелли
10
Запелли
23
Видаль
14
Эрик
80
Сантана
80
Сантана
14
Эрик
40
Ромуло
28
Куэльо
28
Куэльо
40
Ромуло
15
Буэно
92
Пабло
92
Пабло
15
Буэно
3
Фукс
4
Ревер
4
Ревер
3
Фукс
7
Павон
20
Саравия
20
Саравия
7
Павон
10
Педриньо
8
Патрик
8
Патрик
10
Педриньо
7
Халк
14
Кардек
14
Кардек
7
Халк
25
Мариано
30
Алиссон
30
Алиссон
25
Мариано
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
1
Mycael
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
7
Марсело Сирино
ПВ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
49
Ромуло
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
42
Каду
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
7
Марсело Сирино
ПВ
11
Виллиан
ЦФ
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
49
Ромуло
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
42
Каду
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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