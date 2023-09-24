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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Куяба
Атлетико Минейро - Куяба: обзор матча 24 сентября 2023
Атлетико Минейро
24.09.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Куяба
42'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Куяба
Замена
Ревер
️️️️
Паулиньо
90'
+4
Замена
А. Кардек
️️️️
Халк
87'
Замена
Эденилсон
️️️️
Педриньо
87'
Желтая карточка
Отавио
81'
80'
Замена
П. Кеппелини
️️️️
Денилсон
71'
Замена
P.
️️️️
Клайсон
Желтая карточка
Педриньо
69'
Замена
Жемерсон
️️️️
М. Лемос
68'
Замена
М. Сарачо
️️️️
К. Павон
67'
61'
Желтая карточка
Марллон
50'
Желтая карточка
Денилсон
49'
Желтая карточка
Л. Минейро
46'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
В. Силва
46'
Замена
Л. Минейро
️️️️
Ф. Собрал
ГОЛ! 1:0!
Паулиньо
Пас отдал
Халк
42'
Желтая карточка
М. Лемос
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
3
Bruno
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
10
Педриньо
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
29
Клайсон
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
27
Денилсон
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
19
Йоран
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
8
Патрик
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
14
Алан Кардек
ЦФ
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
8
Рональд
ОП
55
Calebe
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
82
Pablinho
ЦФ
3-3-2-2-1
22
Эверсон
25
Мариано
3
Лемос
13
Арана
3
Фукс
94
Отавио
3
10
Педриньо
6
Батталья
10
Паулиньо
7
Халк
7
Павон
2-1-2-2-3
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
14
Раниэле
29
Клайсон
88
Собрал
11
Силва
27
Денилсон
6
16
Дейверсон
2
10
Паулиньо
4
Ревер
4
Ревер
10
Паулиньо
3
Лемос
21
Жемерсон
21
Жемерсон
3
Лемос
10
Педриньо
88
Эденилсон
88
Эденилсон
10
Педриньо
7
Павон
11
Сарачо
11
Сарачо
7
Павон
7
Халк
14
Кардек
14
Кардек
7
Халк
88
Собрал
30
Минейро
30
Минейро
88
Собрал
27
Денилсон
10
Кеппелини
10
Кеппелини
27
Денилсон
11
Силва
97
Ласерда
97
Ласерда
11
Силва
29
Клайсон
82
82
29
Клайсон
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Куяба
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
20
Ренцо Саравия
ПЗ
17
Игор Гомес
ЦП
19
Йоран
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
8
Патрик
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
8
Рональд
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
20
Ренцо Саравия
ПЗ
17
Игор Гомес
ЦП
19
Йоран
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
8
Патрик
ЦП
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
8
Рональд
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Атлетико Минейро - Куяба
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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