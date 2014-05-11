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Пабло Баррьентос
Статистика
Пабло Баррьентос - статистика
Завершил карьеру
17 января 1985 (41), Комодоро Ривадавиа
#28 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Аргентина
Статистика
Статистика по турнирам
Клубный чемпионат мира 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катания
28
5
3
10
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
1 : 2
11.05.2014
Катания
1' - 56'
Италия. Серия А, 36 тур
Катания
4 : 1
04.05.2014
Рома
1' - 90'
79'
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
4 : 0
27.04.2014
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
2 : 1
19.04.2014
Сампдория
1' - 82'
63'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 0
13.04.2014
Катания
1' - 90'
29'
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
1 : 2
06.04.2014
Торино
1' - 78'
2'
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
1 : 0
31.03.2014
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Катания
2 : 4
26.03.2014
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
0 : 1
23.03.2014
Ювентус
1' - 84'
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
3 : 1
16.03.2014
Катания
1' - 71'
30'
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
1 : 1
08.03.2014
Кальяри
1' - 59'
49'
Италия. Серия А, 24 тур
Катания
3 : 1
16.02.2014
Лацио
1' - 16'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0 : 0
09.02.2014
Катания
1' - 89'
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
3 : 3
02.02.2014
Ливорно
1' - 90'
75'
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
0 : 3
19.01.2014
Фиорентина
1' - 90'
59'
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
2 : 1
12.01.2014
Катания
1' - 90'
80'
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
2 : 0
06.01.2014
Болонья
1' - 90'
36'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
4 : 0
22.12.2013
Катания
1' - 90'
72'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0 : 0
14.12.2013
Верона
1' - 84'
Италия. Серия А, 14 тур
Катания
1 : 3
01.12.2013
Милан
1' - 88'
74'
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
4 : 1
24.11.2013
Катания
35' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 1
19.10.2013
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
1 : 1
06.10.2013
Дженоа
1' - 90'
59'
44'
Италия. Серия А, 6 тур
Катания
2 : 0
29.09.2013
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
3 : 1
25.09.2013
Катания
1' - 90'
6'
65'
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
0 : 0
22.09.2013
Парма
1' - 87'
Италия. Серия А, 3 тур
Ливорно
2 : 0
15.09.2013
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
2 : 1
26.08.2013
Катания
1' - 90'
22'
34'
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