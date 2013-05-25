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Виталий Астахов
Статистика
Виталий Астахов - статистика
Завершил карьеру
9 января 1979 (47)
#31 | Вратарь
195 см | 85 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
13
-9
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
3 : 0
25.05.2013
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Салют
1 : 1
20.05.2013
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Томь
1 : 0
14.05.2013
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Торпедо
1 : 0
06.05.2013
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Томь
1 : 1
29.04.2013
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
23.04.2013
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Томь
2 : 0
16.04.2013
Новокузнецк
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
1 : 1
08.04.2013
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Урал
2 : 0
01.04.2013
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Шинник
2 : 1
25.03.2013
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Томь
4 : 3
18.03.2013
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Томь
0 : 0
20.11.2012
Уфа
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
1 : 3
12.11.2012
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Томь
3 : 2
06.11.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Cибирь
0 : 2
31.10.2012
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
2 : 1
26.10.2012
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Томь
2 : 0
22.10.2012
Салют
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
0 : 1
15.10.2012
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Томь
2 : 1
09.10.2012
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
02.10.2012
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Томь
2 : 2
21.09.2012
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Новокузнецк
2 : 3
17.09.2012
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Томь
2 : 0
10.09.2012
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Томь
3 : 2
06.09.2012
Урал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Томь
3 : 1
28.08.2012
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нефтехимик
3 : 3
22.08.2012
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Уфа
0 : 2
13.08.2012
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
2 : 2
06.08.2012
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
1 : 2
30.07.2012
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
2 : 0
23.07.2012
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сочи
1 : 3
17.07.2012
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Ротор
1 : 0
09.07.2012
Томь
Был в запасе
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