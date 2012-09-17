Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург-Кузбасс - Томь
Новокузнецк - Томь: обзор матча 17 сентября 2012
Новокузнецк
17.09.2012, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
2 : 3
Завершен
Томь
39'
Р. Ткачук
45+1'
А. Клименко (П)
29'
С. Бендзь
62'
А. Димидко
90+2'
В. Сорокин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Томь
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:3!
В. Сорокин
88'
Замена
А. Черевко
️️️️
Г. О`Коннор
Замена
В. Егунов
️️️️
А. Голубев
85'
Замена
А. Волгин
️️️️
С. Егоров
85'
Замена
И. Шпаков
️️️️
А. Киселев
76'
66'
Замена
В. Сорокин
️️️️
А. Горбанец
64'
Замена
И. Нагибин
️️️️
П. Голышев
62'
ГОЛ! 2:2!
А. Димидко
58'
Замена
А. Зотов
️️️️
П. Николов
46'
Желтая карточка
Н. Баженов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Клименко
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Р. Ткачук
39'
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Бендзь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
7
Андрей Клименко
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
14
Александр Голубев
ЦФ
Томь
18
Петр Вашек
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
32
Никита Баженов
ПП
72
Павел Голышев
ПП
2
Александр Димидко
ЦФ
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
14
Максим Коршунов
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
15
Иван Шпаков
ЦФ
23
Валентин Егунов
ЦФ
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
9
Иван Нагибин
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
3-2-3-1
99
Дюпин
5
Самойлов
2
Недорезов
88
Наваловский
67
Ткачук
12
Сапаев
7
Клименко
0
Емельянов
58
Егоров
14
Голубев
4-3-1-2
18
Вашек
8
Омельянчук
22
Николов
26
Бендзь
2
Аравин
72
Голышев
35
Гультяев
32
Баженов
32
Горбанец
8
О`Коннор
2
Димидко
58
Егоров
12
Волгин
12
Волгин
58
Егоров
18
Киселев
15
Шпаков
15
Шпаков
18
Киселев
14
Голубев
23
Егунов
23
Егунов
14
Голубев
72
Голышев
9
Нагибин
9
Нагибин
72
Голышев
22
Николов
21
Зотов
21
Зотов
22
Николов
32
Горбанец
15
Сорокин
15
Сорокин
32
Горбанец
8
О`Коннор
26
Черевко
26
Черевко
8
О`Коннор
Остались в запасе
Новокузнецк
Томь
14
Максим Коршунов
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
1
Александр Саутин
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
1
Александр Саутин
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
Статистика матча Новокузнецк - Томь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Новокузнецк
Томь
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+