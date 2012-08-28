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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Шинник
Томь - Шинник: обзор матча 28 августа 2012
Томь
28.08.2012, вторник, 16:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
3 : 1
Завершен
Шинник
5'
С. Бендзь
13'
В. Сорокин
77'
В. Сорокин (П)
35'
К. Скрыльников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Шинник
90'
Вторая желтая
А. Сухов
Замена
И. Гультяев
️️️️
Р. Сабитов
88'
88'
Замена
А. Абрамов
️️️️
К. Скрыльников
Замена
А. Хазов
️️️️
А. Димидко
84'
Желтая карточка
А. Черевко
83'
82'
Замена
Я. Зайка
️️️️
В. Корытько
ГОЛ с пенальти! 3:1!
В. Сорокин
77'
71'
Замена
А. Алхазов
️️️️
Е. Ятченко
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Горбанец
65'
Желтая карточка
П. Николов
63'
Замена
К. Погребняк
️️️️
Н. Баженов
60'
45'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
А. Димидко
38'
35'
ГОЛ! 2:1!
К. Скрыльников
Пас отдал
Э. Низамутдинов
31'
Желтая карточка
В. Катынсус
Желтая карточка
Н. Баженов
28'
ГОЛ! 2:0!
В. Сорокин
Пас отдал
А. Горбанец
13'
ГОЛ! 1:0!
С. Бендзь
Пас отдал
А. Горбанец
5'
1'
Желтая карточка
А. Сухов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
15
Валерий Сорокин
ЛП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
2
Александр Димидко
ПП
32
Никита Баженов
ПП
34
Ренат Сабитов
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
37
Алан Дзуцев
ЦЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
3-4-1-2
18
Вашек
8
Омельянчук
26
Бендзь
22
Николов
15
Сорокин
2
Димидко
7
Никитинский
32
Баженов
32
Горбанец
26
Черевко
34
Сабитов
3-2-3-1
22
Цыган
76
Стешин
7
Нежелев
21
Катынсус
97
Ятченко
2
Ндри
10
Корытько
36
Скрыльников
5
Валикаев
81
Низамутдинов
34
Сабитов
35
Гультяев
35
Гультяев
34
Сабитов
32
Горбанец
9
Нагибин
9
Нагибин
32
Горбанец
2
Димидко
16
Хазов
16
Хазов
2
Димидко
32
Баженов
9
Погребняк
9
Погребняк
32
Баженов
36
Скрыльников
29
Абрамов
29
Абрамов
36
Скрыльников
10
Корытько
91
Зайка
91
Зайка
10
Корытько
97
Ятченко
13
Алхазов
13
Алхазов
97
Ятченко
Остались в запасе
Томь
Шинник
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
37
Алан Дзуцев
ЦЗ
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
Остались в запасе
37
Алан Дзуцев
ЦЗ
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Томь - Шинник
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
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