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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Томь
Шинник - Томь: обзор матча 25 марта 2013
Шинник
25.03.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
2 : 1
Завершен
Томь
34'
Е. Ятченко
58'
В. Корытько (П)
35'
А. Касьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Томь
Замена
А. Смирнов
️️️️
Д. Мичков
90'
Красная карточка
Н. Цыган
89'
81'
Замена
К. Погребняк
️️️️
П. Голышев
Замена
А. Нежелев
️️️️
С. Белоусов
80'
Замена
К. Дудченко
️️️️
Е. Ятченко
70'
69'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
Н. Баженов
Замена
Е. Гапон
️️️️
А. Ндри
68'
67'
Замена
А. Хазов
️️️️
В. Сорокин
62'
Замена
И. Нагибин
️️️️
В. Строев
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Корытько
58'
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Касьян
Пас отдал
Н. Баженов
ГОЛ! 1:0!
Е. Ятченко
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
Томь
18
Петр Вашек
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Никита Баженов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
11
Султан Аксанов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
3-2-4-1
22
Цыган
33
Сухов
21
Катынсус
33
Ламанж
2
Ндри
97
Ятченко
7
Белоусов
66
Мичков
8
Бурченко
10
Корытько
44
Кухарчук
3-3-1-3
18
Вашек
26
Строев
8
Омельянчук
26
Бендзь
32
Баженов
7
Никитинский
15
Сорокин
32
Горбанец
26
Черевко
19
Касьян
72
Голышев
66
Мичков
35
Смирнов
35
Смирнов
66
Мичков
2
Ндри
33
Гапон
33
Гапон
2
Ндри
7
Белоусов
7
Нежелев
7
Нежелев
7
Белоусов
97
Ятченко
30
Дудченко
30
Дудченко
97
Ятченко
32
Баженов
44
Башкиров
44
Башкиров
32
Баженов
26
Строев
9
Нагибин
9
Нагибин
26
Строев
15
Сорокин
16
Хазов
16
Хазов
15
Сорокин
72
Голышев
9
Погребняк
9
Погребняк
72
Голышев
Остались в запасе
Шинник
Томь
77
Леонид Родионов
ЦП
13
Максим Белецкий
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
11
Султан Аксанов
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
13
Максим Белецкий
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
11
Султан Аксанов
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Томь
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Шинник
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