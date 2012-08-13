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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Томь
Уфа - Томь: обзор матча 13 августа 2012
Уфа
13.08.2012, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 2
Завершен
Томь
76'
П. Николов
90+2'
В. Сорокин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Томь
90'
+2
Замена
М. Башилов
️️️️
А. Черевко
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
В. Сорокин
Желтая карточка
А. Васильев
89'
86'
Замена
Ю. Петраков
️️️️
Р. Сабитов
82'
Желтая карточка
Р. Сабитов
76'
ГОЛ! 0:1!
П. Николов
Замена
С. Путилин
️️️️
П. Аликин
69'
68'
Желтая карточка
В. Сорокин
64'
Замена
К. Погребняк
️️️️
Н. Баженов
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Васильев
61'
59'
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Горбанец
Замена
В. Галыш
️️️️
Д. Карлос
47'
Замена
А. Василенко
️️️️
Виллиам
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Виллиам
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
4
Сергей Осадчук
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Томь
18
Петр Вашек
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦЗ
15
Валерий Сорокин
ЛП
26
Сергей Бендзь
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
2
Александр Димидко
ПП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
34
Ренат Сабитов
ЦФ
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
28
Евгений Духнов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
22
Антон Киреев
АП
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
3-1-5-1
1
Кобозев
85
Попов
3
Аликин
3
Смирнов
13
Засеев
20
Войдель
11
Карлос
17
Васильев
4
Осадчук
6
Виллиам
9
Маркосов
3-4-1-2
18
Вашек
22
Николов
7
Никитинский
8
Омельянчук
32
Баженов
2
Димидко
26
Бендзь
15
Сорокин
32
Горбанец
34
Сабитов
26
Черевко
3
Аликин
33
Путилин
33
Путилин
3
Аликин
6
Виллиам
4
Василенко
4
Василенко
6
Виллиам
17
Васильев
8
Васильев
8
Васильев
17
Васильев
11
Карлос
88
Галыш
88
Галыш
11
Карлос
26
Черевко
30
Башилов
30
Башилов
26
Черевко
32
Горбанец
9
Нагибин
9
Нагибин
32
Горбанец
34
Сабитов
77
Петраков
77
Петраков
34
Сабитов
32
Баженов
9
Погребняк
9
Погребняк
32
Баженов
Остались в запасе
Уфа
Томь
28
Евгений Духнов
ЦП
22
Дмитрий Изотов
ВР
22
Антон Киреев
АП
Главный тренер
Игорь Колыванов
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
31
Виталий Астахов
ВР
Остались в запасе
28
Евгений Духнов
ЦП
22
Дмитрий Изотов
ВР
22
Антон Киреев
АП
Остались в запасе
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
31
Виталий Астахов
ВР
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Уфа - Томь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
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0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
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