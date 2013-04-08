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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Томь
Енисей - Томь: обзор матча 08 апреля 2013
Енисей
08.04.2013, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 1
Завершен
Томь
76'
С. Алексеев
35'
П. Голышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Томь
82'
Замена
К. Погребняк
️️️️
А. Горбанец
79'
Замена
Н. Баженов
️️️️
П. Голышев
ГОЛ! 1:1!
С. Алексеев
76'
74'
Замена
А. Хазов
️️️️
В. Сорокин
Замена
В. Чадов
️️️️
О. Лайзанс
71'
Желтая карточка
С. Алексеев
63'
Замена
С. Алексеев
️️️️
А. Кучук
61'
Желтая карточка
А. Никитин
41'
35'
ГОЛ! 0:1!
П. Голышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
18
Евгений Круг
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Томь
18
Петр Вашек
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
11
Султан Аксанов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
4-1-3-1-1
79
Плотников
22
Шабаев
4
Никитин
5
Пятикопов
27
Лебамба
15
Фатуллаев
9
Лешонок
14
Лайзанс
30
Кучук
7
Буш
11
Базанов
4-2-1-3
31
Астахов
8
Омельянчук
26
Бендзь
22
Николов
2
Аравин
15
Сорокин
2
Димидко
32
Горбанец
26
Черевко
19
Касьян
72
Голышев
30
Кучук
27
Алексеев
27
Алексеев
30
Кучук
14
Лайзанс
15
Чадов
15
Чадов
14
Лайзанс
72
Голышев
32
Баженов
32
Баженов
72
Голышев
32
Горбанец
9
Погребняк
9
Погребняк
32
Горбанец
15
Сорокин
16
Хазов
16
Хазов
15
Сорокин
Остались в запасе
Енисей
Томь
18
Евгений Круг
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
11
Султан Аксанов
ЦП
18
Петр Вашек
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
Остались в запасе
18
Евгений Круг
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Остались в запасе
11
Султан Аксанов
ЦП
18
Петр Вашек
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Енисей - Томь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Центральный
Новости команд
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