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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Спартак-Нальчик
Томь - Спартак-Нальчик: обзор матча 29 апреля 2013
Томь
29.04.2013, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
77'
С. Омельянчук
22'
А. Медведев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Спартак-Нальчик
90'
+5
Замена
Д. Зинович
️️️️
А. Аверьянов
87'
Вторая желтая
Е. Овсиенко
Замена
Н. Баженов
️️️️
А. Хазов
81'
ГОЛ! 1:1!
С. Омельянчук
77'
74'
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Гошоков
69'
Замена
К. Суслов
️️️️
Н. Тимошин
Замена
В. Сорокин
️️️️
А. Горбанец
67'
65'
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Медведев
59'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
Вторая желтая
С. Бендзь
50'
Замена
П. Голышев
️️️️
И. Нагибин
46'
42'
Желтая карточка
А. Медведев
Желтая карточка
П. Николов
42'
Замена
П. Николов
️️️️
Е. Башкиров
40'
27'
Желтая карточка
Е. Чеботару
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Медведев
Желтая карточка
Е. Башкиров
16'
Желтая карточка
С. Бендзь
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
19
Александр Касьян
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
22
Пламен Николов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Никита Баженов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Спартак-Нальчик
35
Тимур Ханиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-1-2-1-3
18
Вашек
2
Аравин
26
Бендзь
8
Омельянчук
44
Башкиров
21
Зотов
9
Нагибин
32
Горбанец
26
Черевко
16
Хазов
19
Касьян
4-4-2
1
Коченков
2
Засеев
40
Тимошин
4
Овсиенко
71
Багаев
14
Коронов
11
Концедалов
37
Чеботару
11
Аверьянов
19
Гошоков
13
Медведев
44
Башкиров
22
Николов
22
Николов
44
Башкиров
32
Горбанец
15
Сорокин
15
Сорокин
32
Горбанец
16
Хазов
32
Баженов
32
Баженов
16
Хазов
9
Нагибин
72
Голышев
72
Голышев
9
Нагибин
40
Тимошин
91
Суслов
91
Суслов
40
Тимошин
11
Аверьянов
38
Зинович
38
Зинович
11
Аверьянов
13
Медведев
8
Сирадзе
8
Сирадзе
13
Медведев
19
Гошоков
88
Болов
88
Болов
19
Гошоков
Остались в запасе
Томь
Спартак-Нальчик
31
Виталий Астахов
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
35
Тимур Ханиев
ВР
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
35
Тимур Ханиев
ВР
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Томь - Спартак-Нальчик
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Труд
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