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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Енисей
Томь - Енисей: обзор матча 10 сентября 2012
Томь
10.09.2012, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
14'
В. Сорокин (П)
33'
Г. О`Коннор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Енисей
Желтая карточка
Р. Сабитов
90'
+2
83'
Замена
Р. Сурнев
️️️️
С. Лебамба
Замена
А. Черевко
️️️️
А. Димидко
82'
70'
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Кучук
Замена
А. Хазов
️️️️
Н. Баженов
64'
61'
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Фатуллаев
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Горбанец
58'
Замена
П. Голышев
️️️️
Г. О`Коннор
57'
Желтая карточка
А. Горбанец
54'
42'
Желтая карточка
А. Фатуллаев
ГОЛ! 2:0!
Г. О`Коннор
33'
31'
Замена
А. Никитин
️️️️
Е. Качан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Сорокин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
2
Александр Димидко
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
32
Никита Баженов
ПП
15
Валерий Сорокин
ПП
34
Ренат Сабитов
ЦФ
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЛЗ
27
Станислав Лебамба
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
88
Раис Ситдиков
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
9
Владимир Лешонок
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
4-3-1-2
18
Вашек
2
Аравин
2
Димидко
26
Бендзь
8
Омельянчук
32
Баженов
35
Гультяев
15
Сорокин
32
Горбанец
8
О`Коннор
34
Сабитов
4-1-3-2
16
Бородин
22
Шабаев
27
Лебамба
80
Качан
5
Абдулфаттах
15
Фатуллаев
30
Кучук
9
Лешонок
88
Ситдиков
93
Роденков
11
Базанов
32
Горбанец
9
Нагибин
9
Нагибин
32
Горбанец
8
О`Коннор
72
Голышев
72
Голышев
8
О`Коннор
32
Баженов
16
Хазов
16
Хазов
32
Баженов
2
Димидко
26
Черевко
26
Черевко
2
Димидко
80
Качан
4
Никитин
4
Никитин
80
Качан
27
Лебамба
2
Сурнев
2
Сурнев
27
Лебамба
15
Фатуллаев
20
Кожанов
20
Кожанов
15
Фатуллаев
30
Кучук
15
Чадов
15
Чадов
30
Кучук
Остались в запасе
Томь
Енисей
31
Виталий Астахов
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
79
Александр Плотников
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
79
Александр Плотников
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Томь - Енисей
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
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