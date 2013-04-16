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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Металлург-Кузбасс
Томь - Новокузнецк: обзор матча 16 апреля 2013
Томь
16.04.2013, вторник, 16:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
2 : 0
Завершен
Новокузнецк
8'
А. Димидко (П)
49'
А. Горбанец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Новокузнецк
Замена
Н. Баженов
️️️️
П. Голышев
85'
Вторая желтая
А. Касьян
81'
80'
Замена
В. Шишелов
️️️️
И. Шпаков
Желтая карточка
А. Касьян
76'
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Горбанец
76'
74'
Замена
А. Сапаев
️️️️
А. Киселев
70'
Замена
С. Емельянов
️️️️
В. Авсюк
Замена
Е. Башкиров
️️️️
А. Димидко
63'
60'
Желтая карточка
А. Киселев
53'
Замена
С. Нарылков
️️️️
А. Волгин
ГОЛ! 2:0!
А. Горбанец
49'
Замена
А. Хазов
️️️️
В. Сорокин
46'
Желтая карточка
А. Черевко
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Димидко
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Волгин
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
15
Иван Шпаков
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
11
Султан Аксанов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
16
Антон Хазов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
23
Валентин Егунов
ЦФ
4-2-1-3
18
Вашек
2
Аравин
26
Бендзь
8
Омельянчук
22
Николов
2
Димидко
15
Сорокин
32
Горбанец
26
Черевко
19
Касьян
72
Голышев
4-2-3
1
Саутин
31
Зотов
5
Самойлов
17
Бухряков
67
Ткачук
12
Волгин
9
Авсюк
4
Вукобратович
32
Козлов
15
Шпаков
2
Димидко
44
Башкиров
44
Башкиров
2
Димидко
32
Горбанец
9
Нагибин
9
Нагибин
32
Горбанец
72
Голышев
32
Баженов
32
Баженов
72
Голышев
15
Сорокин
16
Хазов
16
Хазов
15
Сорокин
12
Волгин
22
Нарылков
22
Нарылков
12
Волгин
9
Авсюк
0
Емельянов
0
Емельянов
9
Авсюк
18
Киселев
12
Сапаев
12
Сапаев
18
Киселев
15
Шпаков
55
Шишелов
55
Шишелов
15
Шпаков
Остались в запасе
Томь
Новокузнецк
11
Султан Аксанов
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
14
Максим Коршунов
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
99
Юрий Дюпин
ВР
Остались в запасе
11
Султан Аксанов
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
99
Юрий Дюпин
ВР
Статистика матча Томь - Новокузнецк
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Труд
Новости команд
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