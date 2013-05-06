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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Томь
Торпедо - Томь: обзор матча 06 мая 2013
Торпедо
06.05.2013, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 0
Завершен
Томь
12'
С. Ефимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Томь
Замена
А. Цыбиков
️️️️
А. Молодцов
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Газинский
80'
Замена
Д. Войнов
️️️️
Д. Бояринцев
78'
73'
Желтая карточка
А. Димидко
Замена
В. Обухов
️️️️
Д. Большаков
72'
70'
Замена
А. Черевко
️️️️
Д. Терентьев
Желтая карточка
Д. Большаков
61'
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
Т. Лабукас
60'
58'
Замена
А. Касьян
️️️️
Н. Баженов
46'
Замена
А. Хазов
️️️️
П. Голышев
ГОЛ! 1:0!
С. Ефимов
Пас отдал
Д. Бояринцев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
29
Тадас Лабукас
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Томь
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
32
Никита Баженов
ПП
15
Валерий Сорокин
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Торпедо
14
Александр Цыбиков
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
10
Денис Скепский
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
3-2-3-1-1
56
Довбня
27
Молодцов
15
Князев
12
Ефимов
8
Тесак
9
Большаков
18
Газинский
20
Стеклов
7
Бояринцев
90
Безлихотнов
29
Лабукас
4-4-1-1
18
Вашек
43
Терентьев
8
Омельянчук
22
Николов
2
Аравин
15
Сорокин
21
Зотов
2
Димидко
32
Баженов
32
Горбанец
72
Голышев
27
Молодцов
14
Цыбиков
14
Цыбиков
27
Молодцов
7
Бояринцев
21
Войнов
21
Войнов
7
Бояринцев
9
Большаков
13
Обухов
13
Обухов
9
Большаков
29
Лабукас
9
Гаурачс
9
Гаурачс
29
Лабукас
32
Баженов
19
Касьян
19
Касьян
32
Баженов
72
Голышев
16
Хазов
16
Хазов
72
Голышев
43
Терентьев
26
Черевко
26
Черевко
43
Терентьев
Остались в запасе
Торпедо
Томь
10
Денис Скепский
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
Главный тренер
Борис Игнатьев
31
Виталий Астахов
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
Остались в запасе
10
Денис Скепский
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
Главный тренер
Борис Игнатьев
Статистика матча Торпедо - Томь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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