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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Уфа
Томь - Уфа: обзор матча 20 ноября 2012
Томь
20.11.2012, вторник, 16:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Уфа
88'
Замена
А. Василенко
️️️️
А. Михеев
Замена
А. Черевко
️️️️
В. Сорокин
77'
75'
Замена
М. Тишкин
️️️️
Н. Маляров
73'
Желтая карточка
Виллиам
72'
Красная карточка
С. Данилов
Желтая карточка
Р. Сабитов
60'
46'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Васильев
Замена
К. Погребняк
️️️️
С. Омельянчук
46'
Замена
А. Зотов
️️️️
Н. Баженов
46'
43'
Желтая карточка
Е. Кобозев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Никита Баженов
ПП
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
6
Виллиам
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Томь
18
Петр Вашек
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
22
Антон Киреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
3-2-5
31
Астахов
22
Николов
8
Омельянчук
26
Бендзь
2
Аравин
43
Терентьев
15
Сорокин
9
Нагибин
34
Сабитов
2
Димидко
32
Баженов
2-1-5-1-1
1
Кобозев
33
Путилин
85
Попов
13
Засеев
7
Данилов
7
Маляров
6
Виллиам
17
Васильев
20
Войдель
90
Михеев
9
Маркосов
32
Баженов
21
Зотов
21
Зотов
32
Баженов
15
Сорокин
26
Черевко
26
Черевко
15
Сорокин
8
Омельянчук
9
Погребняк
9
Погребняк
8
Омельянчук
90
Михеев
4
Василенко
4
Василенко
90
Михеев
7
Маляров
44
Тишкин
44
Тишкин
7
Маляров
17
Васильев
8
Васильев
8
Васильев
17
Васильев
Остались в запасе
Томь
Уфа
18
Петр Вашек
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
22
Дмитрий Изотов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
22
Антон Киреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
Остались в запасе
22
Дмитрий Изотов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
22
Антон Киреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Томь - Уфа
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Труд
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