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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Салют
Томь - Салют: обзор матча 22 октября 2012
Томь
22.10.2012, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 0
Завершен
Салют
20'
А. Димидко
77'
П. Голышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Салют
Замена
Е. Башкиров
️️️️
Р. Сабитов
88'
84'
Замена
А. Курачинов
️️️️
Д. Ткачук
Замена
А. Зотов
️️️️
С. Омельянчук
80'
78'
Замена
А. Кобенко
️️️️
М. Алборов
ГОЛ! 2:0!
П. Голышев
77'
Желтая карточка
С. Бендзь
75'
Замена
А. Черевко
️️️️
К. Погребняк
71'
69'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
60'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
М. Шевченко
Замена
П. Голышев
️️️️
И. Нагибин
60'
44'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Хаеро Москера Мендоза
ГОЛ! 1:0!
А. Димидко
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Максим Шевченко
ЦП
14
Мирза Алборов
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Томь
25
Илья Чебану
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Салют
88
Степан Сикач
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
9
Максим Яковлев
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
3-2-4-1
31
Астахов
22
Николов
8
Омельянчук
26
Бендзь
2
Аравин
43
Терентьев
34
Сабитов
2
Димидко
9
Нагибин
15
Сорокин
9
Погребняк
4-3-2-1
55
Криворучко
25
Жирный
24
Мирошниченко
39
Цуканов
15
Калешин
53
Руа Флорес
14
Алборов
7
Шевченко
28
Москера Мендоза
31
Ткачук
9
Бажев
34
Сабитов
44
Башкиров
44
Башкиров
34
Сабитов
8
Омельянчук
21
Зотов
21
Зотов
8
Омельянчук
9
Нагибин
72
Голышев
72
Голышев
9
Нагибин
9
Погребняк
26
Черевко
26
Черевко
9
Погребняк
7
Шевченко
70
Кабутов
70
Кабутов
7
Шевченко
31
Ткачук
9
Курачинов
9
Курачинов
31
Ткачук
14
Алборов
20
Кобенко
20
Кобенко
14
Алборов
28
Москера Мендоза
9
Яковлев
9
Яковлев
28
Москера Мендоза
Остались в запасе
Томь
Салют
25
Илья Чебану
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
88
Степан Сикач
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Томь - Салют
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
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