Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Петротрест - Томь
Сочи - Томь: обзор матча 17 июля 2012
Сочи
17.07.2012, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 3
Завершен
Томь
51'
А. Мязин (П)
10'
Н. Баженов
60'
А. Димидко
78'
А. Димидко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Томь
90'
Замена
Д. Никитинский
️️️️
Н. Баженов
89'
Желтая карточка
Н. Баженов
85'
Замена
А. Сазонов
️️️️
А. Хазов
Замена
М. Усанов
️️️️
М. Козлов
81'
79'
Замена
М. Башилов
️️️️
Ю. Петраков
78'
ГОЛ! 1:3!
А. Димидко
Пас отдал
А. Аравин
Замена
Д. Вакулич
️️️️
А. Мязин
72'
66'
Замена
И. Гультяев
️️️️
В. Строев
Замена
А. Круподер
️️️️
В. Сушкин
63'
60'
ГОЛ! 1:2!
А. Димидко
Желтая карточка
А. Арлашин
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Мязин
51'
13'
Желтая карточка
В. Строев
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Баженов
Пас отдал
В. Сорокин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Михаил Козлов
ОП
27
Андрей Арлашин
ЦП
77
Максим Андреев
АП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Томь
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
77
Юрий Петраков
ПП
15
Валерий Сорокин
ПП
16
Антон Хазов
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
15
Михаил Ершов
ЦЗ
2
Сергей Григорьев
ЦЗ
23
Максим Усанов
ЦЗ
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
18
Александр Круподер
ЦФ
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Самохвалов
11
Кирсанов
3
Сурков
24
Тарасюк
3
Костин
10
Матрахов
10
Козлов
27
Арлашин
77
Андреев
87
Мязин
10
Сушкин
4-5-1
18
Вашек
26
Строев
22
Николов
8
Омельянчук
2
Аравин
15
Сорокин
77
Петраков
2
Димидко
34
Сабитов
32
Баженов
16
Хазов
10
Козлов
23
Усанов
23
Усанов
10
Козлов
87
Мязин
9
Вакулич
9
Вакулич
87
Мязин
10
Сушкин
18
Круподер
18
Круподер
10
Сушкин
16
Хазов
10
Сазонов
10
Сазонов
16
Хазов
77
Петраков
30
Башилов
30
Башилов
77
Петраков
26
Строев
35
Гультяев
35
Гультяев
26
Строев
32
Баженов
7
Никитинский
7
Никитинский
32
Баженов
Остались в запасе
Сочи
Томь
15
Михаил Ершов
ЦЗ
2
Сергей Григорьев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
15
Михаил Ершов
ЦЗ
2
Сергей Григорьев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Остались в запасе
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Сочи - Томь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Сочи
Томь
«Сочи» призвали переименовать клуб
Вчера, 11:04
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Раскрыт 2-й кандидат на пост главного тренера «Рубина»
25 октября
1
«Сочи» призвали переименовать клуб
Вчера, 11:04
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Раскрыт 2-й кандидат на пост главного тренера «Рубина»
25 октября
1
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+