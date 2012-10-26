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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Петротрест
Томь - Сочи: обзор матча 26 октября 2012
Томь
26.10.2012, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
14'
П. Голышев
85'
А. Аравин
50'
А. Мязин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Сочи
Замена
А. Черевко
️️️️
Е. Башкиров
89'
ГОЛ! 2:1!
А. Аравин
Пас отдал
П. Голышев
85'
67'
Желтая карточка
С. Костин
Замена
И. Гультяев
️️️️
П. Николов
67'
59'
Замена
М. Андреев
️️️️
Е. Матрахов
59'
Замена
Д. Кудинов
️️️️
Карлитос
Замена
К. Погребняк
️️️️
И. Нагибин
58'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
С. Омельянчук
56'
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Мязин
Пас отдал
Карлитос
34'
Замена
М. Кирсанов
️️️️
В. Сушкин
ГОЛ! 1:0!
П. Голышев
Пас отдал
И. Нагибин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
15
Михаил Ершов
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Карлитос
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Томь
25
Илья Чебану
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
26
Александр Черевко
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
25
Николай Скворцов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
18
Александр Круподер
ЦФ
4-5-1
31
Астахов
2
Аравин
8
Омельянчук
22
Николов
43
Терентьев
21
Зотов
9
Нагибин
2
Димидко
34
Сабитов
15
Сорокин
72
Голышев
3-3-1-2
31
Арсеньев
24
Тарасюк
3
Сурков
3
Костин
27
Лебедев
10
Матрахов
15
Ершов
10
Карлитос
10
Сушкин
87
Мязин
22
Николов
35
Гультяев
35
Гультяев
22
Николов
8
Омельянчук
44
Башкиров
44
Башкиров
8
Омельянчук
Башкиров
26
Черевко
26
Черевко
Башкиров
9
Нагибин
9
Погребняк
9
Погребняк
9
Нагибин
10
Матрахов
77
Андреев
77
Андреев
10
Матрахов
10
Сушкин
11
Кирсанов
11
Кирсанов
10
Сушкин
10
Карлитос
5
Кудинов
5
Кудинов
10
Карлитос
Остались в запасе
Томь
Сочи
25
Илья Чебану
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
25
Николай Скворцов
ЦП
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
Остались в запасе
25
Николай Скворцов
ЦП
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Томь - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
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