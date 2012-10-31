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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Томь
Cибирь - Томь: обзор матча 31 октября 2012
Cибирь
31.10.2012, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 2
Завершен
Томь
23'
А. Димидко
56'
П. Голышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Томь
88'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
В. Сорокин
84'
Желтая карточка
С. Бендзь
Желтая карточка
Д. Скороходов
83'
81'
Замена
А. Черевко
️️️️
И. Нагибин
80'
Замена
А. Зотов
️️️️
П. Голышев
76'
Замена
К. Погребняк
️️️️
А. Димидко
Желтая карточка
М. Астафьев
70'
Замена
И. Шевченко
️️️️
Р. Пошкус
63'
Желтая карточка
А. Медведев
62'
56'
ГОЛ! 0:2!
П. Голышев
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
Р. Беляев
39'
23'
Желтая карточка
С. Омельянчук
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Димидко
22'
Желтая карточка
П. Николов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
78
Александр Макаров
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
93
Марио Бркляча
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Томь
25
Илья Чебану
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
3-4-3
78
Макаров
33
Шпичич
80
Климов
5
Головатенко
32
Скороходов
8
Макаренко
24
Кульчий
4
Астафьев
7
Беляев
9
Пошкус
13
Медведев
3-2-4-1
31
Астахов
26
Бендзь
8
Омельянчук
22
Николов
43
Терентьев
2
Аравин
15
Сорокин
9
Нагибин
34
Сабитов
2
Димидко
72
Голышев
7
Беляев
52
Зиновьев
52
Зиновьев
7
Беляев
9
Пошкус
99
Шевченко
99
Шевченко
9
Пошкус
15
Сорокин
44
Башкиров
44
Башкиров
15
Сорокин
72
Голышев
21
Зотов
21
Зотов
72
Голышев
2
Димидко
9
Погребняк
9
Погребняк
2
Димидко
9
Нагибин
26
Черевко
26
Черевко
9
Нагибин
Остались в запасе
Cибирь
Томь
25
Илья Трунин
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
Статистика матча Cибирь - Томь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Спартак
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