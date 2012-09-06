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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Урал
Томь - Урал: обзор матча 06 сентября 2012
Томь
06.09.2012, четверг, 16:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
3 : 2
Завершен
Урал
4'
С. Омельянчук
24'
Н. Баженов
83'
А. Димидко
25'
М. Вьештица
53'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Урал
86'
Замена
И. Дранников
️️️️
А. Ойеволе
ГОЛ! 3:2!
А. Димидко
83'
82'
Замена
М. Бирюков
️️️️
С. Гогниев
Замена
А. Димидко
️️️️
Н. Баженов
79'
Замена
А. Черевко
️️️️
А. Горбанец
76'
73'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Чухлей
Замена
А. Хазов
️️️️
К. Погребняк
61'
Замена
И. Нагибин
️️️️
В. Сорокин
60'
53'
ГОЛ! 2:2!
А. Кобялко
46'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Д. Рыжов
Желтая карточка
Р. Сабитов
45'
+1
37'
Желтая карточка
А. Новиков
25'
ГОЛ! 2:1!
М. Вьештица
ГОЛ! 2:0!
Н. Баженов
24'
ГОЛ! 1:0!
С. Омельянчук
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
32
Никита Баженов
ПП
15
Валерий Сорокин
ПП
34
Ренат Сабитов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
2
Александр Димидко
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Урал
70
Александр Котляров
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
45
Денис Матюгин
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-3-1-2
18
Вашек
2
Аравин
22
Николов
26
Бендзь
8
Омельянчук
32
Баженов
35
Гультяев
15
Сорокин
32
Горбанец
9
Погребняк
34
Сабитов
3-3-1-1-1
22
Кот
16
Вьештица
25
Ревякин
58
Ойеволе
20
Чухлей
25
Бочков
7
Данцев
63
Рыжов
13
Щаницин
2
Гогниев
32
Баженов
2
Димидко
2
Димидко
32
Баженов
15
Сорокин
9
Нагибин
9
Нагибин
15
Сорокин
9
Погребняк
16
Хазов
16
Хазов
9
Погребняк
32
Горбанец
26
Черевко
26
Черевко
32
Горбанец
58
Ойеволе
4
Дранников
4
Дранников
58
Ойеволе
20
Чухлей
70
Сафрониди
70
Сафрониди
20
Чухлей
2
Гогниев
17
Бирюков
17
Бирюков
2
Гогниев
63
Рыжов
22
Кобялко
22
Кобялко
63
Рыжов
Остались в запасе
Томь
Урал
31
Виталий Астахов
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
45
Денис Матюгин
ЦФ
29
Иван Мельник
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
Остались в запасе
45
Денис Матюгин
ЦФ
29
Иван Мельник
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Томь - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
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Урал
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08.11.2026
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Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
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