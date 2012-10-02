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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Томь
Спартак-Нальчик - Томь: обзор матча 02 октября 2012
Спартак-Нальчик
02.10.2012, вторник, 18:30
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 0
Завершен
Томь
6'
М. Джудович
11'
Р. Болов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Томь
Замена
Р. Абазов
️️️️
В. Татарчук
90'
Желтая карточка
А. Захирович
88'
81'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
П. Голышев
Желтая карточка
А. Коченков
78'
Замена
И. Коронов
️️️️
Г. Рухаиа
78'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Р. Болов
70'
66'
Желтая карточка
Г. О`Коннор
61'
Замена
Г. О`Коннор
️️️️
И. Гультяев
Желтая карточка
Д. Сирадзе
41'
28'
Замена
А. Хазов
️️️️
Е. Башкиров
Желтая карточка
Г. Рухаиа
19'
Желтая карточка
М. Шогенов
15'
ГОЛ! 2:0!
Р. Болов
11'
8'
Желтая карточка
Е. Башкиров
ГОЛ! 1:0!
М. Джудович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ПЗ
50
Владимир Татарчук
ЛП
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Аднан Захирович
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Томь
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
34
Ренат Сабитов
(К)
ЦЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Иван Нагибин
ЛП
15
Валерий Сорокин
ЦП
44
Евгений Башкиров
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
26
Александр Черевко
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
25
Рустам Балов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
4-4-2
1
Коченков
2
Засеев
4
Овсиенко
20
Джудович
71
Багаев
50
Татарчук
8
Шогенов
14
Захирович
4
Рухаиа
8
Сирадзе
88
Болов
4-5-1
18
Вашек
35
Гультяев
34
Сабитов
22
Николов
2
Аравин
26
Черевко
15
Сорокин
44
Башкиров
2
Димидко
9
Нагибин
72
Голышев
50
Татарчук
57
Абазов
57
Абазов
50
Татарчук
4
Рухаиа
14
Коронов
14
Коронов
4
Рухаиа
88
Болов
13
Дорожкин
13
Дорожкин
88
Болов
72
Голышев
43
Терентьев
43
Терентьев
72
Голышев
35
Гультяев
8
О`Коннор
8
О`Коннор
35
Гультяев
44
Башкиров
16
Хазов
16
Хазов
44
Башкиров
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Томь
19
Алексей Степанов
ВР
25
Рустам Балов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
Главный тренер
Тимур Шипшев
31
Виталий Астахов
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
25
Рустам Балов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Томь
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"Спорт" 18:25 (прямая)
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